Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında?

Rektör atamalarında ismi olan 16 kişiden bir tanesi de Prof. Dr. Özlenen Özkan oldu. Rektör atamaları Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra resmileşti. Şimdi Akdeniz Üniversitesi rektörü olarak atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan araştırılıyor. İşte Özlenen Özkan Akdeniz Üniversitesi ile ilgili bilgiler...

Akdeniz Üniversitesi rektörü değişti!

Resmi Gazete’de yayımlanmış olan atama kararına göre Akdeniz Üniversitesi rektörü olarak Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı. Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın atama haberinin ardından kariyeri ve hayatı araştırılmaya başladı. Prof. Dr. Özlenen Özkan rektör olarak atanmasıyla merak edilen isimlerden bir tanesi oldu. Peki, Prof. Dr. Özlenen Özkan kim?

Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir?

Akdeniz Üniversitesi rektörü olarak atanan Prof. Dr. Özlenen Özkan doğum tarihi ve yaş olarak oldukça merak ediliyor. Birimi Tıp Fakültesi, Bölümü Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve Ana Bilim Dalı da Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı olan Özlenen Özkan nereli konusu da araştırılıyor. Prof. Dr. Özlenen Özkan Akdeniz Üniversitesi’nde 1995-2001 yılları arasında Tıp Fakültesi’nde lisans eğitimi aldı. 2004-2008 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ile tıpta uzmanlık eğitimini tamamladı.