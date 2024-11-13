HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prof. Dr. Özlü 'Vakalar arttı' diyerek uyardı! İşte en belirgin semptom...

Prof. Dr. Özlü 'Vakalar arttı' diyerek uyardı! İşte en belirgin semptom...

13.11.2024 13:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'akut bronşit' vakalarının son dönemlerde arttığını belirterek uyarılarda bulundu. Akut bronşit hastalığında en belirgin semptomun öksürük olduğunu vurgulayan Özlü, "Kuru öksürük ya da balgamlı öksürük şeklinde olabilir. Bazen hırıltı ve nefes darlığı yaşanabilir" dedi.

Prof. Dr. Özlü 'Vakalar arttı' diyerek uyardı! İşte en belirgin semptom...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, akut bronşitin yaygınlaştığına dikkati çekerek tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Özlü, akut bronşitte ilk belirtilerinin boğaz ağrısı, hafif ateş ve burun akıntısı olduğunu ancak enfeksiyonun bronşlara inmesi ile göğüs ağrısı ve şiddetli öksürüğün ortaya çıktığını belirtti. Özlü, akut bronşitin hafif seyirli ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade edip, hastaları da hekimlere başvurması konusunda uyardı.

'ENFEKSİYON, ÜST SOLUNUM YOLLARIYLA SINIRLI KALMIYOR'

Ekran görüntüsü 2024-11-13 130514

Prof. Dr. Özlü, akut bronşitin solunum yolu virüslerinden kaynaklı bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Şu sıralar çok sık gördüğümüz bir hastalık. Genelde hastalar şöyle tarif ediyorlar; 'Öncelikle boğazımda bir ağrı oldu, hafif ateşim, burun akıntım, hapşırmam, geniz akıntım oldu ve öksürüğüm var. 2-3 gündür de göğsüme indi. Nefes alıp verirken bir sızlama oluyor. Bir ağrı hissediyorum. Adeta göğsümde çalı var gibi, nefes alıp verirken oraya takılıyor gibi hissediyorum' diyorlar. Enfeksiyonun göğse indiğini ifade ediyorlar. Aslında doğru olan da budur. Çünkü akut bronşit; genellikle solunum yolu virüslerinden kaynaklanan bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu enfeksiyon sadece üst solunum yollarıyla; burunda boğazda sınırlı kalmıyor. Alt solunum yollarımıza, bronşlarımıza iniyorsa, bu tür semptomlarla kendini gösteriyor" dedi.

'EN BARİZ SEMPTOM ÖKSÜRÜK'

Ekran görüntüsü 2024-11-13 130454

Akut bronşitte en belirgin semptomun öksürük olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Kuru öksürük ya da balgamlı öksürük şeklinde olabilir. Bazen hırıltı ve nefes darlığı yaşanabilir. En çok rahatsız eden semptomsa inatçı öksürüklerdir. Genelde yüksek ateş durum bozukluğu yapmaz, hafif bir tablodur. Ama bazen bakteriyel enfeksiyonlar da üzerine eklenebilir. Yüksek ateş, halsizlik, kırgınlık ortaya çıkabilir" diye konuştu.

'AĞIR SEMPTOMLARLA KENDİNİ GÖSTEREBİLİR

Ekran görüntüsü 2024-11-13 130440

Bronşitin genelde hafif seyirli bir hastalık olduğunu ancak belirtilerin artması halinde hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Özlü, "Eğer altta bir kronik hastalık; astım ya da KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) gibi bir akciğer hastalığı varsa, kronik hastalığın akut alevlenmesi buna eşlik edebilir ve genel durumu bozabilir. Akut bronşit hastada; nefes darlığı, hırıltılı solunum, halsizlik, bitkinlik, yüksek ateş gibi ağır semptomlarla kendini gösterebilir. Böyle ağır bir durum varsa ya da zeminde kronik bir hastalık var ve ona bağlı semptomlarda alevlenme söz konusu ise o zaman mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Genel itibarıyla hafif seyirli, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söylemek isterim" dedi.

DHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
bronşit akut
En Çok Okunan Haberler
'Etkisi olmayacak' diyerek duyurdu: 3,5 milyon emekli bu maaşı alacak...

'Etkisi olmayacak' diyerek duyurdu: 3,5 milyon emekli bu maaşı alacak...

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

Birçok evde bulunuyor! Ünlü bal markaları bakanlık listesinde... Taklit veya tağşiş tespit edildi

Birçok evde bulunuyor! Ünlü bal markaları bakanlık listesinde... Taklit veya tağşiş tespit edildi

Fiyatıyla beraber hırsızlık vakaları da arttı!

Fiyatıyla beraber hırsızlık vakaları da arttı!

Manisa’da ‘Devlet Bahçeli’ krizi! Kent meydanının ismi değiştirildi…

Manisa’da ‘Devlet Bahçeli’ krizi! Kent meydanının ismi değiştirildi…

Beklenen oldu: Elon Musk artık Trump hükümetinin bakanı!

Beklenen oldu: Elon Musk artık Trump hükümetinin bakanı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.