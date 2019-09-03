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Prof. Dr. Özmen: En az bağış yapılan organ 'kornea'

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.09.2019 11:58 | Son Güncelleme

BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Özmen: En az bağış yapılan organ 'kornea'

Semih ŞAHİN- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)-BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tuncer Özmen, halk arasında göz nakli olarak bilinen fakat tıptaki ismi kornea nakli olan cerrahi müdahale hakkında açıklamalarda bulundu. Sadece ölen bir kişinin gözünden alınan korneanın nakil edilebileceğini belirten Özmen, "Kişinin sağ olması durumunda ikizine bile göz korneasını bağışlaması mümkün değil. Kornea damarsız bir yapı olduğu için nakil olacak kişiye en kolay uyum sağlayan organdır. Fakat kornea bağışı organ bağışlarının arasında en alt sıralarda yer alır. Hatta çocuklarda kornea bağışı yok denecek kadar azdır" dedi.
30 yılı aşan akademik kariyerinde kornea nakli üzerine çalışmalar yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tuncer Özmen, insanların kornea nakli hakkında çok fikir sahibi olmadığını söyledi.. Halk arasında göz nakli olarak bilinen fakat sadece gözün üzerinde bulunan şeffaf yapıya sahip korneanın nakil edildiğini belirten Özmen, korneanın sadece kadavradan alınabildiğini aktardı. Damarsız bir yapı olduğu için nakil olacak kişiye en çok uyumu sağlayacak organ olmasına rağmen kornea bağışı sayısının çok düşük olduğunu belirten Özmen, çocuklar da ise kornea bağışının yok denecek kadar az olduğunu dile getirdi.
‘KORNEA SADECE ÖLÜDEN ALINABİLİR’
Prof Dr. Ahmet Tuncer Özmen, "Kornea sadece insandan insana nakledilebilir ve yalnızca ölen bir insandan kornea alınabilir. O nedenle temini zaman zaman sıkıntılı olabilir. Yapılan istatistiklerde dünyada da kornea nakli yapılması gereken insanların yalnız 80'de 1'i bu ameliyat imkanına ulaşabilmekte. Ülkemizdeki istatistik sonuçlarını bilmiyorum ama bizde de aynı sonuçlar söz konusu olabilir. Ölüden alınan korneayı hastadaki mevcut korneayla değiştiriyoruz. Kornea damarsız bir doku olduğu için uyum sorunu diğer organlar kadar fazla olmamakla birlikte, bazı durumlarda riskli hastalarda, daha önce kornea nakli geçirip reddedilmiş olan gözlerde hastanın yaşı, genel durumu, başka hastalıklarının mevcudiyetinde tabi ki kornea reddi de söz konusu. Kornea da diğer organlar gibi reddolabilir" diye konuştu.
30 YILDA SADECE 2 ÇOCUĞA KORNEA NAKLİ
Çocuklarda kornea naklinin biraz daha fazla şartı olduğunu belirten Prof. Dr. Özmen, "Çünkü korneayı naklederken çocuğun yaşına uygun olmalı. Aynı yaşta hatta daha genç olmalı. Bir çocuğa çok yaşlı bir insanın korneasını nakletmek istemiyoruz. O nedenle çocuklarda bu kornea nakli gerektiğinde erişkinlerden daha sıkıntılı. 80'de bire ulaşma oranı çocuklarda daha yüksek. Bağış daha az. 30 senedir bu klinikte çalışıyorum. Sadece 2 tane çocuk bağışçısına denk geldim" değerlendirmesinde bulundu.
‘GENELDE KORNEA SAYDAMLIĞINI KAYBEDEN HASTALARA NAKİL YAPILABİLİR’
Gözün tamamının naklinin söz konusu olmadığını belirten Özmen, "Çünkü gözümüz beynin devamı niteliğinde bir organ. Görme siniriyle bağlı. O sinir kesildiği zaman görmeden söz etmek mümkün değil. Korneanın saydamlığı kaybedildiği zaman kornea nakli yapılabilir. Korneaya bağlı nedenlerle kornea saydamlığının ortadan kalkmasına bağlı nedenlerle görme yetisini kaybeden hastalara kornea naklini öneriyoruz. Başka durumlarda da kornea nakli yapıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Prof. Dr. Özmen: En az bağış yapılan organ 'kornea'Prof. Dr. Özmen: En az bağış yapılan organ 'kornea'Prof. Dr. Özmen: En az bağış yapılan organ 'kornea'Prof. Dr. Özmen: En az bağış yapılan organ 'kornea'

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