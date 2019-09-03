Prof. Dr. Özmen: En az bağış yapılan organ 'kornea'

Semih ŞAHİN- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)-BURSA Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tuncer Özmen, halk arasında göz nakli olarak bilinen fakat tıptaki ismi kornea nakli olan cerrahi müdahale hakkında açıklamalarda bulundu. Sadece ölen bir kişinin gözünden alınan korneanın nakil edilebileceğini belirten Özmen, "Kişinin sağ olması durumunda ikizine bile göz korneasını bağışlaması mümkün değil. Kornea damarsız bir yapı olduğu için nakil olacak kişiye en kolay uyum sağlayan organdır. Fakat kornea bağışı organ bağışlarının arasında en alt sıralarda yer alır. Hatta çocuklarda kornea bağışı yok denecek kadar azdır" dedi.

30 yılı aşan akademik kariyerinde kornea nakli üzerine çalışmalar yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tuncer Özmen, insanların kornea nakli hakkında çok fikir sahibi olmadığını söyledi.. Halk arasında göz nakli olarak bilinen fakat sadece gözün üzerinde bulunan şeffaf yapıya sahip korneanın nakil edildiğini belirten Özmen, korneanın sadece kadavradan alınabildiğini aktardı. Damarsız bir yapı olduğu için nakil olacak kişiye en çok uyumu sağlayacak organ olmasına rağmen kornea bağışı sayısının çok düşük olduğunu belirten Özmen, çocuklar da ise kornea bağışının yok denecek kadar az olduğunu dile getirdi.