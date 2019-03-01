Prof. Dr. Pascal Gielen: Neoliberalizm sanatı sekteye uğratıyor

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen 'CAMMA Perşembe Konuşmaları', Antwerp Üniversitesi Siyaset ve Sanat Sosyolojisi Profesörü Pascal Gielen’i ağırladı.

Her akademik yılda kültür sanat alanının önemli isimlerinin ağırlandığı 'Camma: Perşembe Konuşmaları'nın konuğu Antwerp Üniversitesi Siyaset ve Sanat Sosyolojisi Profesörü Pascal Gielen oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen söyleşi,'Çok kültürlülüğün Ötesinde Kültürleri Özgürleştirmek: Kültür Kurumları Kanonundan Sanat Oluşumlarında Müşterekleşmeye' teması ile gerçekleştirildi.

“NEOLİBERALİZM SANATI SEKTEYE UĞRATIYOR”

Yaratıcı emek, müşterekler, kent ve kültür politikaları üzerine araştırmalarıyla tanınan ve çalışmaları birçok dile çevrilen Pascal Gielen katılımcılarla yeni dünya düzeninde kültür kurumlarının karşısında yeni sanat oluşumlarının rolünü anlattı. Gielen, müşterek politikalara ve uyuşmazlık politikalarına dayalı sanatsal oluşumlar üzerinde durdu. Pascal Gielen, "Neoliberalizmin etkisinde kalan ve kar etme zorunluluğuyla sınanan üretim süreçleri, diğer alanlarda olduğu gibi sanatta da yerinde saymalara neden oluyor,sekteye uğruyor. Bunun karşısında duran tek şey ise özgürlük ve yaratıcılık duygusu" dedi.



