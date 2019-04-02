Prof. Dr. Pehlivan: Kanser yüzde 60 oranında önlenebilir

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYADA ölüm nedenlerinin ikinci sırasında yer alan kanser hastalığıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Berrin Pehlivan, kanserin spor yaparak ve beslenmeye dikkat ederek yüzde 60 oranında önlenebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, 2018 yılında 9,6 milyon kişi kanserden hayatını kaybetti. Küresel anlamda 6 ölümden 1 tanesi kanser kaynaklı olurken, uzmanlar doğru tedavi yöntemiyle ve sağlıklı yaşam stiliyle kanserin yenilebileceğinin altını çiziyor. Kanser hastalıklarının yüzde 10’unun kalıtsal olduğunu ve yüzde 60 oranında önlenebileceğini ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Bölümü Prof. Dr. Berrin Pehlivan, kanserle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri listeledi.

“SPOR YAPARAK VE DOĞRU BESLENEREK KANSERDEN KORUNABİLİRİZ”

Kanser oluşumunun karmaşık bir mekanizma ve önlenebilir olduğunu belirten Prof. Dr. Pehlivan şöyle konuştu:

“Spor yaparak ve beslenmemize dikkat ederek kanseri yüzde 60 oranında önleyebiliriz. Kanseri günümüzde kalp, şeker hastalığı gibi kronik hastalıklar kategorisine almamız gerekiyor. Bu nokta çok önemli. Çünkü, bizler bazen vücudumuzdaki değişiklikleri fark ediyoruz ancak kanser tanısı almaktan korktuğumuz için doktora başvurmuyoruz. Oysa erken dönemde başvurup tedavi edilse işler çok değişecek. Hem tedavi edilme, hastalıklardan kurtulma oranı artacak hem de belki çok daha küçük tedavilere maruz kalacaklar ve hayat kaliteleri belki de hiç etkilenmeyecek. Ancak kanser olmamak, kansere karşı gerekli tedbirleri almak tedavi edilmekten daha kolay. Uygun beslenme ve spor büyük oranda koruyuculuk sağlıyor.”