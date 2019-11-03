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Prof. Dr. Ramazan Ayvallı gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 13:34 | Son Güncelleme

Yesevi Alperenler Eğitim ve Kültür Akademisi, Prof.

Yesevi Alperenler Eğitim ve Kültür Akademisi, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı’yı ağırladı.
Merkezi Eyüpsultan’da bulunan Yesevi Alperenler Derneği kültürel ve dini temalı etkinliklerine sohbet ve konferanslarla devam ediyor.
Kasım Alper Özdemir’in takdimiyle derneğin konferans salonunda yapılan etkinlikte gençlere hayat tecrübelerini ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatından güzel örnekleri kendine has üslubuyla anlatan Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, “Bütün bu gençleri birer Türk Bayrağı gibi görmeliyiz, bize ne zaman bir görev düşse koşa koşa gelmeye ve destek olmaya hazırım. Bu ülkeden ok gibi dimdik ve dosdoğru bir Muhsin Yazıcıoğlu geçti. Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi ve bütün şehitlerimizi de burada bulunmamız vesilesiyle rahmetle anıyoruz” dedi.
Prof. Dr. Ayvallı ile yeniden bir arada olmanın ve onun güzel fikirlerinden faydalanmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Yesevi Alperenler Eğitim Derneği Başkanı Kürşat Mican ise, “Faaliyetlerimiz Eyüpsultan Nişanca Mahallesi Zal Paşa Caddesi’ndeki merkezimizde devam ediyor. Perşembe akşamları Kur’an okumaları ve sohbetlerin yanı sıra konferanslarımız devam ediyor. Bugüne kadar Ahmet Şimşirgil, Hayati İnanç, Ozan Bodur gibi birçok yazarımızı ağırladık ve ağırlamaya devam edeceğiz. Dernek olarak Doğu Türkistan mazlumlarının, Kerkük Türklerimizin, Suriye Türkmenlerimizin yanlarında olduğumuz gibi Diyarbakır annelerinin de gidip yanlarında olduk. Davamız ve niyetimiz halis, burada birkaç gencimize sahip çıkabiliyorsak ne mutlu bizlere” diyerek, Ayvallı’ya katılımı için teşekkür etti.
Etkinlik sonunda Ramazan Ayvallı kitaplarını imzaladı.

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