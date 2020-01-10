Prof. Dr. Recep Cici: "Anne sütü ticarete dönüştürülemez"

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Cici, internet ortamında anne sütünün parayla satılmasının doğru olmadığını ve kesinlikle ticarete konu edilemeyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Cici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'da ailenin yeri ve öneminin üst düzeyde yer aldığını ifade ederek, annenin çocuğuna doğumdan sonra en önemli ikramının da anne sütü olduğunu söyledi.

Bebek için temel gıda olan anne sütü ihtiyacını gidermek için tarihte sütannelik kurumunun söz konusu olduğunu dile getiren Cici, şunları kaydetti:

"Peygamberimizin bilindiği üzere 2, bazı kayıtlarda 3 sütannesi olmuştur. Türkiye'de 2012-2013 yıllarında anne sütü bankacılığı gündeme gelmiştir. O dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu konuyla ilgili olarak yaptığı toplantıda dikkat edilmesi gereken hususları 7 madde halinde belirtmiş ve bu maddelere riayet etmek şartıyla ancak süt bankacılığının yapılabileceğini ortaya koymuştur."