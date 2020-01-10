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  4. Prof. Dr. Recep Cici: "Anne sütü ticarete dönüştürülemez"

Prof. Dr. Recep Cici: "Anne sütü ticarete dönüştürülemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

"İnternet ortamında anne sütünün parayla satılması doğru değildir. Anne sütü kesinlikle ticarete dönüştürülemez" - "İnternet üzerinden anne sütünün satılması hibe de olsa ileride akraba evliliklerini doğuracağı için sakıncalıdır. Sütü karşılıksız vermek mümkün ve caizdir. Ancak akrabalık durumu kayıt altına alınmıyor ve akrabaların evlenmelerine yol açma ihtimali bulunuyorsa, sütün hibe bile olması caiz değildir"

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Cici, internet ortamında anne sütünün parayla satılmasının doğru olmadığını ve kesinlikle ticarete konu edilemeyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Cici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'da ailenin yeri ve öneminin üst düzeyde yer aldığını ifade ederek, annenin çocuğuna doğumdan sonra en önemli ikramının da anne sütü olduğunu söyledi.

Bebek için temel gıda olan anne sütü ihtiyacını gidermek için tarihte sütannelik kurumunun söz konusu olduğunu dile getiren Cici, şunları kaydetti:

"Peygamberimizin bilindiği üzere 2, bazı kayıtlarda 3 sütannesi olmuştur. Türkiye'de 2012-2013 yıllarında anne sütü bankacılığı gündeme gelmiştir. O dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu konuyla ilgili olarak yaptığı toplantıda dikkat edilmesi gereken hususları 7 madde halinde belirtmiş ve bu maddelere riayet etmek şartıyla ancak süt bankacılığının yapılabileceğini ortaya koymuştur."

- "İnsan, bebek için hayati önemde olan sütü satamaz"

Son zamanlarda bazı annelerin sütünü satmayı tercih ettiğini vurgulayan Cici, bunun doğru bir uygulama olmadığını aktardı.

Prof. Dr. Cici, İslam dininde insanın bedeninin Allah'ın ona bir emaneti olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bu bedeni taşıyan insan, bedeni üzerinde herhangi bir zaruret veya zarurete yakın bir derecede ihtiyaç söz konusu olmadıkça bir tasarrufta bulunamaz. Dinimizde bir insanın bedeninden herhangi bir parçayı hatta kanını başkasına satamayacağına göre, bedeninin bir parçası ve bebek için hayati önemde olan sütünü de satamaz. Ancak bağış yoluyla başkalarını bundan yararlandırabilir. İnternet ortamında anne sütünün parayla satılması doğru değildir. Anne sütü kesinlikle ticarete dönüştürülemez, ticarete konu edilemez. Anne sütünü bir üniteye koyup bunun doğrudan satış yapılması hem İslami hem insani hem de ahlaki açıdan asla doğru görülemez. Bu, insanın haysiyetine de onuruna da terstir. İnsan değerli bir varlıktır. Onun nesli ve soyu, İslam'ın onay verdiği bir şekilde korunarak devam etmelidir."

İnsanın Allah'ın kendisine sunduğu bedeniyle ilişkili nimetleri paraya konu yapmasının mümkün olmadığını dile getiren Cici, "İnternet üzerinden anne sütünün satılması hibe de olsa ileride akraba evliliklerini doğuracağı için sakıncalıdır. Sütü karşılıksız vermek mümkün ve caizdir. Ancak akrabalık durumu kayıt altına alınmıyor ve akrabaların evlenmelerine yol açma ihtimali bulunuyorsa, sütün hibe bile olması caiz değildir. Çünkü İslam'ın hassasiyetle üzerinde durduğu nokta neslin ve akrabalık hukukunun korunması ve gözetilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

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anne sütü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Ö ticaret

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