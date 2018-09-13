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"Prof. Dr. Rıdvan Canım Eğitim Merkezi" hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 23:39 | Son Güncelleme

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: - "Şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına renk katan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ESMEK) istihdama yön veren bir konuma ulaştı. ESMEK’lerin 16’ncısı olan 'Prof. Dr. Rıdvan Canım Eğitim Merkezi'nin açılışını yapmaktan mutluluk duyduk" - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım: - "Mehmet Bey ve belediye meclisi böyle önemli bir yere adımı layık görmüş. Aile olarak onur ve gurur duyduk"

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesince yaptırılan ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım'ın adının verildiği eğitim merkezi, törenle hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesi, eğitim hizmetleri kapsamında Yakutiye ilçesi Sanayi semtinde kütüphane, derslikler, atölyeler, spor salonu, bilgisayar odaları ve birçok sosyal donatı birimi bulunan eğitim merkezi yaptırdı.

Belediyenin meclis kararıyla söz konusu eğitim merkezine, uzun yıllar Erzurum Atatürk Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde akademisyenlik yapan, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım'ın ismi verildi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, medeniyet şehri Erzurum’un kadim kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak için 4,5 yılda önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

- "Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl üst üste 30 büyükşehir belediyesi arasında Türkiye birincisi"

Çalışmalarını iktisadi planlama, şehir planlaması, kentsel dönüşüm, üretim ve yatırım olmak üzere dört temel sacayağı üzerine kurduklarını anlatan Sekmen, "Büyükşehir Belediyesi, 3 yıl üst üste 30 büyükşehir belediyesi arasında Türkiye birincisi oldu. Şehirleşme her şeyden önce iktisadi ve sosyal planlama gerektirmektedir. İşte bu planlama sayesinde 4,5 yılda 500 projeyi hayata geçirdik." dedi.

Sekmen, belediyeciliğin hayatın bütününü kapsadığını belirterek ekip ruhuyla hayata geçirdikleri söz konusu projeleri devletin, milletvekillerinin, belediye meclisinin, belediye başkanlarının desteğiyle gerçekleştirdiklerini aktardı.

Eğitim merkezine edebi ve ilmi hayatından kente yaptığı hizmetlerle katkı sunan Prof. Dr. Rıdvan Canım'ın isminin verilmesinden mutlu olduğunu ifade eden Sekmen, "Şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına renk katan Erzurum Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ESMEK) istihdama yön veren bir konuma ulaştı. ESMEK’lerin 16’ncısı olan 'Prof. Dr. Rıdvan Canım Eğitim Merkezi'nin açılışını yapmaktan mutluluk duyduk." diye konuştu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de eğitim merkezine "Rıdvan Canım" isminin çok yakıştığını söyledi.

Yerel yönetimde üç kez üst üste Türkiye birincisi olan Sekmen’in kentte önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Aydemir, "1990 yılından itibaren ilimizdeki yerel yönetim hizmetlerini yakinen takip ediyorum. Sekmen Erzurum’da belediyeciliğin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını bu güzel şehre adeta nakşetti. Kendisini kutluyor, şehrimize kazandırdığı yatırımlardan ötürü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Aile olarak onur ve gurur duyduk"

Canım da eğitim merkezine isminin verilmesinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Mehmet Bey ve belediye meclisi böyle önemli bir yere adımı layık görmüş. Aile olarak onur ve gurur duyduk." dedi.

Canım, 10 bini aşkın kitabın yer aldığı kütüphanesini isminin verildiği eğitim merkezine bağışlayacağını kaydetti.

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