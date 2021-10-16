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Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul müftülüğüne atandı

16.10.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslen Amasyalı olan Prof. Dr. Safi Arpaguş, İstanbul Müftülüğüne getirildi. Marmara Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Safi Arpaguş, “Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını; 2001’de “Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu” adındaki tez ile de doktorasını bitirdi.

Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul müftülüğüne atandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi. Peki, İstanbul müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?

1967’de Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Prof.Dr. Safi Arpaguş, 1985’te Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990’da da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1992’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalında araştırma görevlisi olan Prof.Dr. Safi Arpaguş, 1994’te “Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını; 2001’de “Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu” adındaki tez ile de doktorasını bitirdi.

2002-2003 yıllarında İngiltere’de, 2010’da Suriye’de yer alan Prof.Dr. Safi Arpaguş, 2008’de Doçent, 2014’te Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyeliği yapan Prof.Dr. Safi Arpaguş’un, Mevlânâ ve İslâm, -Algı ve Anlatım-; Mevlevîlik’te Manevî Eğitim; Aziz Mahmud Hüdâyi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsûhî Ankaravî, Minhâcü’l-Fukarâ adındaki çalışmaları bulunuyor.

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