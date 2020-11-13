HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın 'avcılık' ile ilgili paylaşımına tepki

Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın 'avcılık' ile ilgili paylaşımına tepki

13.11.2020 17:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın 'avcılık' ile ilgili paylaşımına tepki

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın, “Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz” paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Anadolu’da nesli tükendiği düşünülen, 22 gün önce Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşunun Yozgat’ta tüfekle vurulması av tartışmalarını yeniden başlattı. Tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katılan KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, avcılığın yasaklanarak hayvanların korunamayacağını savundu.

'AVLANMAYAN TÜRLERİ KİM YOK EDİYOR'

Prof. Dr. Başkaya paylaşımında, “Karabağ, baston ile değil silah ile alındı. Oyuna gelmeyelim. Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz. Avı yasaklamak, Türkü silahsızlandırıp, Lgbtxyz, Sanal Robot yapma politikasıdır. Avcılık bir yaşam biçimidir. Herkes evden işe, oradan sosyal medyada sözde doğasever olmaya yönlendiriliyor. Silahlı Türk’ün düşmanı bir üst akıl grubu, işi hemen kasıtlı bir şekilde avcılara mal etti, kimileri de avcılara hakareti marifet saydı. Avcılık tanzimattan beri bizde horlandı, batıda yeşertildi. Hiçbir tür, avcılar tarafından yok edilmedi. Av hasattır. 500 kuş türünden 20 kadarı av türüdür ve nesilleri devam ediyor. Türk avcısına, Afrika kabilesi muamelesi yapanların derdi belli. Esasen, avcıların el sürmediği türler yok oluyor. Avlanmayan türleri kim yok ediyor, sebepler neler; habitat kaybı, kediler, cama çarpmalar, zehirler ilk sırada. Yasal avcılık neden bir tek bizde böyle sorun oluyor; Çünkü, biz Türk’üz, biliyorlar ki Türklerin bu dünyada önemli bir görevi var” ifadelerine yer verdi.

3f3ee759bfc4cb21329fd585fb564223

Başkaya’nın paylaşımları sosyal medyada tepki çekti.

7 yıl sonra ilk kez görülmüştü! Yakalı toy kuşu avcıların hedefi oldu7 yıl sonra ilk kez görülmüştü! Yakalı toy kuşu avcıların hedefi oldu

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Etrafına kimse yaklaştırılmadıEtrafına kimse yaklaştırılmadı
Dağın tepesine çıkıp, 40 metrelik obruklarda saklıyor Dağın tepesine çıkıp, 40 metrelik obruklarda saklıyor

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap!

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!

Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!

'Maklube' sofrasında yakalandılar! Polisten baskın

'Maklube' sofrasında yakalandılar! Polisten baskın

Otogarda böyle yakalandı! Etrafına kimse yaklaştırılmadı

Etrafına kimse yaklaştırılmadı

Astsubay ve sevgilisinin ölümünde sır perdesi aralanıyor!

Astsubay ve sevgilisinin ölümünde sır perdesi aralanıyor!

İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı

Sigara oralarda da içilemeyecek

Müdür ve iki personel pozitif çıktı, banka şubesi kapatıldı

Bankada koronavirüs alarmı! Testleri pozitif çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.