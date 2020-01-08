Prof. Dr. Sait Yılmaz: ABD savaş istiyor, İran hesaplı davranıyor

İSTANBUL, (DHA) ?Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, İran?ın orantılı bir karşılık vererek, ABD?nin aksine aslında savaşı istemediğini gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, ?İran çok daha farklı yöntemlerle daha büyük zarar da verebilirdi. ABD?ye göre İran daha hesaplı bir risk yönetimi uyguluyor? dedi.

İran?ın Irak?taki ABD üslerine saldırmasını değerlendiren Esenyurt Üniversitesi?nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, ABD?nin 1979?dan beri İran?ı düşman kabul ettiğini belirterek, ?2000?li yılların başında da Amerika?nın İran?a yönelik savaş planı olduğunu ve ordusunu da buna hazırladığını biliyoruz? diye konuştu.

İRAN HESAPLI DAVRANIYOR, DAHA BÜYÜK ZARAR VEREBİLİRDİ

Prof. Dr. Yılmaz, ?ABD, şu anda savaşa giden yolda krizi tırmandırıyor, İran misilleme yaptı, Amerika da karşılık verecek. Sonunda sıcak savaş çıkacak, gidişat bu yönde. İran, her ne kadar güçlü olduğu ve ABD?den korkmadığı mesajını verse bile daha hesaplı davranıyor. Son saldırıda da görüldüğü gibi seçtiği hedef, uyguladığı yöntem daha makul.? dedi.

SAVAŞI ABD İSTİYOR

ABD?nin İran ile savaş planını uzun yıllardır yaptığını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, ?İran çok daha farklı yöntemlerle daha büyük zarar da verebilirdi. ABD?ye göre İran daha hesaplı bir risk yönetimi yapıyor. Savaşı ABD?nin istediği açıktır, planlarını uzun zamandır yapıyor. Barack Obama dönemin ABD-İran ilişkileri daha ılımlıydı ama Trump bu yönde bir politika izlemedi. Tam tersi Obama döneminde yapılan anlaşmalar iptal edildi. Amerika?nın amacı ?İran?a öyle bir tepki verdiyim ki BM Güvenli Konseyi?nde İran aleyhine bir karar çıkartayım? yani uluslararası hukuk açısından savaşı meşru kılacak böyle bir karar lazım. Gerginliği tırmandırmak konusunda İran çok dikkatli. Çünkü karşı tarafa meşru bir argüman vermek istemiyor? ifadelerini kullandı.

İRAN DAHA BÜYÜK HASAR VEREBİLİRDİ

İran?ın temkinli bir adım attığını vurgulayan Prof. Dr. Sait Yılmaz, ?ABD üssünde 300 Amerikan askerini öldürebilirdi, kritik noktalara patlayıcı yerleştirebilirdi. Son saldırıya baktığımız zaman İran?ın Irak?ın içinde büyük bir örtülü gücü var. Bu örtülü güç tam da saldırının yapıldığı esnada Amerika elçiliğine girip oradaki insanları rehin alabilirdi. Silahlarına ve diğer malzemelere el koyabilirdi. Bunu da 1979 yılında yaptıkları gibi yapabilirlerdi. İran gerginliği tırmanmasını istemeyen taraf? diye konuştu.

?ABD, HÜRMÜZ BOĞAZI?NDA İRAN GEMİSİNİ VURABİLİR?

?ABD, Kasım Süleymani?yi öldürürken İran?ın nasıl karşılık vereceğini biliyordur ve karşılığında ne yapacaklarını planlamışlardır? diyen Prof. Dr. Yılmaz, ?Tahminin, ABD Hürmüz Boğazı?nda İran?ı kışkırtacak bir hamle yapacak. Ya gemisini batıracak ya da petrol gemisini vuracak. İran burada mağduru oynarken ABD, uluslararası hukuk açısından meşru müdahale ortamını sağlayacak hukuki gerekçe bulmaya çalışacaktır? dedi.

?İRAN?IN BÖLÜNMESİ TÜRKİYE?NİN LEHİNE DEĞİL?

İran?ın Türkiye için her zaman dost ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz, Türkiye?nin bölge açısından ortak çıkarları olduğunu belirtti. Yılmaz, ?İran?ın bölünmesinden ve savaşa girmesinden bizim bir çıkarımız yok. Aksine ABD?nin politikaları yüzünden biz ambargoya uymak zorunda kaldık, ticaretimiz engellendi. Eğer bu savaş İran?ın bölünmesine ya da istikrarsızlaşmasına yol açarsa ortaya çıkacak kaos Türkiye?nin lehine olmayacaktır. Çünkü sınırlarımızın doğusunda yeni bir Kürdistan bölümü ortaya çıkacaktır. Bölgedeki Azeri vatandaşlar göç ettirilecektir. Savaşta ABD?nin vekil güçleri olarak PKK yanında, yeni Sünni cihat güçleri ortaya çıkacak ve bu örgütler Türkiye?yi de tehdit edecektir. İran senaryosu bittikten sonra sıra Türkiye?ye gelecektir. Küresel akıl, ulus devletleri yok etmek istiyor. Bu coğrafyayı tuzla buz ederek, ABD?ye bağlı küçük kukla devletler kurmak istiyorlar? diye konuştu.

?SÜLEYMANİ?NİN ÖLDÜRÜLMESİ BİR CİNAYETTİR?

Prof. Dr. Yılmaz, ?Süleymani?nin öldürülmesi bir cinayettir. Aslın ABD bunu yıllardır yapıyor. Öldürülen çok önemli bir isim olmayınca haber almıyoruz. Karşımızda ABD?nin yönettiği uluslararası bir cinayet şebekesi var. ABD, umarım yanlışını görür, barışçıl bir politika izler. Türkiye kendi çıkarlarını düşünmelidir. Türkiye?nin çıkarı da komşularıyla iyi geçinmektir? ifadelerini kullandı.

