Prof. Dr. Sakınç: Marmara'da, 7.2 ve 7.4 civarında deprem bekleniyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü MAREM Jeoloji-Sedimantoloji Bölüm Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Sakınç, Marmara Denizi açıklarında kırılmamış iki büyük fay hattı bulunduğunu belirterek, "Biri Tekirdağ açıklarında diğeri de Kumburgaz açıklarında, ne zaman kırılacağı belli değil. 7.2 ve 7.4 civarında bekleniyor" dedi.

Sevinç-Erdal İnönü Vakfı tarafından yürütülen Marem projesi (Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi) kapsamındaki 'Her Yönüyle Marmara Denizi' çalışmaları hakkında, Tekirdağ'da toplantı düzenlendi. Yelken Kulüp'te düzenlenen toplantıda konuşan İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Sakınç, Marmara Denizi açıklarında kırılmamış iki büyük fay hattı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Mehmet Sakınç, şunları söyledi:

"Marmara'da kırılmamış iki büyük fay var. Biri Tekirdağ açıklarında, diğeri de Kumburgaz açıklarında. Ne zaman kırılacağı belli değil. 7.2 ve 7.4 civarında bekleniyor. Yaptığımız incelemede 250 yıllık bir döngü var. Bu döngü doldu. Büyük depremden 250 yıl geçti. Her an olabilir. Bu iki fay aynı anda yıkılırsa kıyamet kopar. Kıyamet benzeri bir olay olur. Kıyamet-i Suğra diye bir olay var. Yani bu 1800'lü yıllarda tsunami nedeni ile dalgaların surları aştığı, Haliç'te sandalların battığı şeyler söyleniyor. Zaten son yapılan bu 2500 yıllık Yenikapı çalışmalarında tarihlenen deprem buluntuları ki önemli buluntulardır onlar, orada birçok tusunami izine rastlamak mümkündür."