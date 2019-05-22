Prof. Dr. Saraçoğlu, meyve ve bitkilerin önemini anlattı

Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - TBMM Tıbbi ve Aromatik Çeşitliliğini Korunması Araştırma Komisyonu'nda konuşan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, doğru kullanıldığında bitki ve meyvelerin hayat kurtardığını söyledi.

TBMM Tıbbi ve Aromatik Çeşitliliğini Korunması Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın başkanlığında toplandı. Komisyonda; Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu dinlendi.

'FARKINDA DEĞİLİZ'

Prof. Dr. Saraçoğlu, Türkiye'de bulunan bitki çeşitliliğinin hiçbir ülkede olmadığını söyledi. Anadolu topraklarının bitkisel varlığının, dünyanın en büyük potansiyel ekonomik gücüne sahip olduğunu aktaran Saraçoğlu, "Ama biz bunun farkında değiliz. Biyolojik çeşitliliği ile genetik kaynaklarıyla sebzesi, meyvesi baharatı tahılı tıbbi aromatik bitkileriyle çok büyük bir potansiyeldir" dedi.