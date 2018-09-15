HABER

Prof. Dr. Sargın: Yaşlandıkça lenfoma riski artıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.09.2018 12:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL, DHA-15 EYLÜL Dünya Lenfoma Günü kapsamında Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hematoloji Uzmanlarından Prof.

Prof. Dr. Sargın: Yaşlandıkça lenfoma riski artıyor

İSTANBUL, DHA-15 EYLÜL Dünya Lenfoma Günü kapsamında Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hematoloji Uzmanlarından Prof. Dr. Deniz Sargın “İnsanlar vücutlarında saptadıkları lenf bezi büyümeleri, nedeni bilinemeyen ve tekrarlayan ateş, kilo kaybı, terleme, halsizlik gibi yakınmalar geliştiğinde derhal hekime başvurmalılar. Çünkü erken tanı ve tedavi hayat kurtarır” dedi.

Bağışıklık sisteminin parçalarından lenf dokusu hastalığı olan lenfoma hakkında bilgi veren Prof.Sargın ”Lenfoma her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Özellikle çocuklarda 5-10 yaşları arasında sık görülüyor. Yaşlandıkça lenfomaya yakalanma oranı ise artıyor. Hastalığın görülme sıklığı 20 yaş altında 100 binde 2 iken, 70 yaş üzerinde 100 binde 46’ya kadar yükseliyor” diye konuştu.

"AKILLI İLAÇLAR TEDAVİ ŞANSINI YÜZDE 80 YÜKSELTTİ"

Hodgkinlenfoma ve Nonhodgkinlenfoma hastalığı olmak üzere lenfomanın iki başlık altında incelendiğini belirten Prof. Sargın “Hodgkinlenfomaya da Nonhodgkinlenfoma hastalığını oluşturan hücre tipi, bazı klinik bulguları ve tedavi şekilleri bakımından birbirinden farklı iki hastalık grubudur. Yıllardan beri uygulanan klasik tedavilerle bile HodgkinLenfoma’da şifa şansı yüzde 80 civarındadır. Bu klasik tedavilere ek olarak kök hücre nakilleri, son yıllarda pek çok hedefe yönelik akıllı ilaçların keşfedilmesi ile lenfoma tedavisinde başarı oranlarını yüzde 80’lere kadar yükselmiştir” dedi.

"HASTALIKLAR HAKKINDA BİLİNÇ ARTMALI"

Hastalıklara zamanında müdahale etmek ve önlemek için özellikle böyle özel günlerde bilinçlendirici etkinlikler düzenlenmesinin gerekliliğine dikkat çeken Prof. Sargın şunları söyledi;

“Yurt dışında “LightItRedforLymphoma” gibi yapılan girişimler ülkemizde de dünya ülkeleri ile birlikte yapılıyor. Biz de bu özel gün için Medipol ailesi olarak bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı bir etkinlik gerçekleştirdik. Erken teşhis edildiğinde tedavi sürecinde daha başarılı olunan hastalıklar hakkında toplum bilinçlendirilmeli. Erken tanı, hastalık bulguları ilerlemeden erken tedaviyi sağlıyor ve şifa oluşturuyor”

(FOTOĞRAF)

Prof. Dr. Sargın: Yaşlandıkça lenfoma riski artıyor

PARTNERHerkes bu fotoğrafı paylaşıyor!Herkes bu fotoğrafı paylaşıyor!
'Omuz bir kez çıktığında tekrarlama riski, yüzde 80''Omuz bir kez çıktığında tekrarlama riski, yüzde 80'
Dikkat dağınıklığının sebebi bulundu!Dikkat dağınıklığının sebebi bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Ozan Tufan gitmek istediği takımı açıkladı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

Kanlı İstanbul planı! Teröristler Metrobüs duraklarını işaretlemiş

İlginizi Çekebilir

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dikkat dağınıklığının sebebi bulundu!

Dikkat dağınıklığının sebebi bulundu!

Kulağını deldirdi, bu hale geldi

Kulağını deldirdi, bu hale geldi

Varis nedir? Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi varis çorabı ile mi yapılır?

Varis nedir? Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi varis çorabı ile mi yapılır?

Saç ekimi sonrası pişmanlığa son! Kötü saç ekimi nasıl düzeltilir?

Saç ekimi sonrası pişmanlığa son! Kötü saç ekimi nasıl düzeltilir?

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.