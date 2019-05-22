Prof. Dr. Satıl: Biyo korsanlar bitkileri kaçırıyor, patent alıp satıyor

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, Türkiye’deki bazı bitki türlerinin kaçırılarak genetik bilgilerinin çalındığını ve patentlenerek ilaç sektöründe kullanıldığını belirtti. Prof. Dr. Satıl, biyo korsanlığa dikkat çekerek Türkiye’de endemik çeşitlilik olan bölgelerin alan kılavuzlarıyla gezilmesi kuralının olması gerektiğini de söyledi.

Coğrafyaların kendine özgü olan, endemik bitkilerinin kaçırılması anlamına gelen biyo korsanlığa karşı konuşan Prof. Dr. Satıl, “Biyo korsanlar, doğal bir hazine olan ülkemizin doğasından kaçak yollarla aldıkları bitki türlerinin genetik bilgilerini kullanıyorlar ve yeni çeşitler geliştiriyorlar. Sonra da patentlerini alıp bizlere geri satıyorlar. Bu tür olaylarla karşılaştığımızda hemen kolluk kuvvetlerini bilgilendirmeliyiz” dedi.

‘KAZDAĞLARI’NDA ALAN KILAVUZUYLA YAPILAN GEZİLERE İZİN VERİLMELİ’

TUBİTAK tarafından 2014 yılından beri sürdürülen Bilim Söyleşileri projesi kapsamında, biyolojik çeşitlilik ve değeri konulu konferans verildi. Prof. Dr. Satıl, biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörler ve bu tehditlere karşı koruma önerileri hakkında öğrencilere açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi: