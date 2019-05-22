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Prof. Dr. Satıl: Biyo korsanlar bitkileri kaçırıyor, patent alıp satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:09 | Son Güncelleme

BALIKESİR Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, Türkiye’deki bazı bitki türlerinin kaçırılarak genetik bilgilerinin çalındığını ve patentlenerek ilaç sektöründe kullanıldığını belirtti. Prof. Dr. Satıl, biyo korsanlığa dikkat çekerek Türkiye’de endemik çeşitlilik olan bölgelerin alan kılavuzlarıyla gezilmesi kuralının olması gerektiğini de söyledi.

Coğrafyaların kendine özgü olan, endemik bitkilerinin kaçırılması anlamına gelen biyo korsanlığa karşı konuşan Prof. Dr. Satıl, “Biyo korsanlar, doğal bir hazine olan ülkemizin doğasından kaçak yollarla aldıkları bitki türlerinin genetik bilgilerini kullanıyorlar ve yeni çeşitler geliştiriyorlar. Sonra da patentlerini alıp bizlere geri satıyorlar. Bu tür olaylarla karşılaştığımızda hemen kolluk kuvvetlerini bilgilendirmeliyiz” dedi.

‘KAZDAĞLARI’NDA ALAN KILAVUZUYLA YAPILAN GEZİLERE İZİN VERİLMELİ’

TUBİTAK tarafından 2014 yılından beri sürdürülen Bilim Söyleşileri projesi kapsamında, biyolojik çeşitlilik ve değeri konulu konferans verildi. Prof. Dr. Satıl, biyolojik çeşitliliği tehdit eden faktörler ve bu tehditlere karşı koruma önerileri hakkında öğrencilere açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi:

“Biyolojik çeşitliliğin turizme katkısı olurken, diğer yandan da turizmde yapılan yanlışlıklar, biyolojik çeşitlilik için zararlı bir hale geliyor. Turizmde dikkatli olunmazsa, kaçakçılık amacıyla bitkiler ve hayvanlar kaçırılabilir. Örneğin Kazdağları’nda yapılan gezilerde mutlaka alan kılavuzuyla yapılan gezilere izin verilmeli.”

‘TÜRKİYE’DEN KAÇIRDIKLARI BİTKİLERİN PATENTLERİNİ ALIP, GERİ SATIYORLAR’

Kaçakçıların bizden aldıkları bitkilerin patentlerini alarak, bize geri sattıklarını belirten Prof. Dr. Satıl, “Bu kaçakçılığı yapan insanlar genellikle turist olarak geliyorlar. Çantalarındaki küçük tüplere hemen canlı türlerini koyarak biyo-korsanlık yapıyorlar. Bu tür kişileri gördüğümüz an, anında jandarmaya bildirmemiz gerekiyor. Buralar hazine. Bu türleri alıp, bunların genetik bilgilerini kullanıyorlar ve yeni çeşitler geliştiriyorlar. Sonra da patentlerini alıp bizlere geri satıyorlar. Bu genetik hazinemizin farkına varıp sahip çıkmamız gerekiyor. Türkiye de en fazla böcek türlerini kaçırıldığını görüyoruz. Son zamanlarda özellikle, ilaç sektöründe kullanıldığı söylenen, hamam böceklerinin kaçırıldığı yönünde bilgiler var. Yine geyik ve teke böcekleri, tozlaşma da çok önemli olan bombus arılarımızın kaçıldığı yönünde bilgiler var” dedi.

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