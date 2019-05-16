Prof. Dr. Savaş'a pasaportu verilecek

ADANA, (DHA)- ADANA Valiliği, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edildikten sonra beraat etmesine rağmen pasaport verilmemesi nedeniyle kanser tedavisi olmak için yurt dışına çıkamadığını öne süren Prof. Dr. Haluk Savaş'a pasaport verileceğini açıkladı.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’ndeki görevinden 1 Eylül 2016’da KHK ile ihraç edilen ancak bir süre sonra mahkemenin beraat kararı verip yurt dışına çıkış yasağını kaldıran Prof. Dr. Haluk Savaş, sosyal medyada yaptığı açıklamalarda kanser tedavisi için yurt dışına çıkmak istediğini ancak kendisine pasaport verilmediğini açıkladı.

Prof. Dr. Savaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Benim ortalama beklenen ömrüm 39 ay, bunun 30 ayı geçti ‘geri kalan’ 9 ayı devletin çeşitli birimleri ile ‘yazışarak’ geçireceğiz anlaşılan. Sağ kalırsam, önce CİMER’e, başarılı olamazsam idari mahkemeye, başarılı olamazsam bölge idare mahkemesine, başarılı olamazsam Danıştay’a, başarılı olamazsam, AYM’ye, başarılı olamazsam AİHM’e başvuracağım" dedi.

Konu üzerine yazılı açıklama yapan Adana Valiliği şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan değerlendirme sonucunda adı geçen şahsa 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 22. maddesi gereğince zaruri haller kapsamında pasaport düzenlenecektir."

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