Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu: Çocuklara grip aşısı yaptırın

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) Eylül ayının gelmesi ve okulların açılmasıyla çocukları hastalıklardan koruyacak etkili yöntemin aşı olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, mevsimsel grip aşısının yaptırılmasını önerdi.

Çocukları hastalıklardan korumak için etkili yöntemlerden birinin aşı olduğunu belirten Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, “Her ülke kendinde görülen hastalıklara göre aşı takvimi belirler. Türkiye’nin de aşı takvimi vardır, sistem de gayet iyi yürütülüyor. Eylül ayının sonu ve ekimin ilk haftası aşı için uygun zamandır. Sağlık Bakanlığı’nın ‘ulusal aşı takvimi’ne koyduğu bütün aşıları çocuğumuza yaptırmak lazım” dedi.

GRİPTEN AŞI İLE KORUNMAK MÜMKÜN

Okulların açılmasıyla enfeksiyon sezonunun da başladığını dile getiren Prof. Dr. Süleymanoğlu, “Bu enfeksiyonlardan biri mevsimsel griptir. Grip çocuğun 1 yılda içinde geçireceği 6 ile 10 enfeksiyon hastalığından biridir. Grip aşıyla korunabilir bir hastalıktır. Diğer soğuk algınlığı hastalıklarına göre gribin sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri daha çoktur. Bundan korunmak için mevsimsel grip aşısını öneriyoruz” diye konuştu.