HABER

Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu: Çocuklara grip aşısı yaptırın

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2019 12:25 | Son Güncelleme

Eylül ayının gelmesi ve okulların açılmasıyla çocukları hastalıklardan koruyacak etkili yöntemin aşı olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof.

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) Eylül ayının gelmesi ve okulların açılmasıyla çocukları hastalıklardan koruyacak etkili yöntemin aşı olduğunu söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, mevsimsel grip aşısının yaptırılmasını önerdi.

Çocukları hastalıklardan korumak için etkili yöntemlerden birinin aşı olduğunu belirten Emsey Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, “Her ülke kendinde görülen hastalıklara göre aşı takvimi belirler. Türkiye’nin de aşı takvimi vardır, sistem de gayet iyi yürütülüyor. Eylül ayının sonu ve ekimin ilk haftası aşı için uygun zamandır. Sağlık Bakanlığı’nın ‘ulusal aşı takvimi’ne koyduğu bütün aşıları çocuğumuza yaptırmak lazım” dedi.

GRİPTEN AŞI İLE KORUNMAK MÜMKÜN

Okulların açılmasıyla enfeksiyon sezonunun da başladığını dile getiren Prof. Dr. Süleymanoğlu, “Bu enfeksiyonlardan biri mevsimsel griptir. Grip çocuğun 1 yılda içinde geçireceği 6 ile 10 enfeksiyon hastalığından biridir. Grip aşıyla korunabilir bir hastalıktır. Diğer soğuk algınlığı hastalıklarına göre gribin sağlığımız üzerinde olumsuz etkileri daha çoktur. Bundan korunmak için mevsimsel grip aşısını öneriyoruz” diye konuştu.

GRİP AŞISI 6 AY İLE 19 YAŞ ARASI HER ÇOCUĞA YAPILMALI

Risk grubunda yer alan çocukların ise mutlaka grip aşısı olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Süleymanoğlu, “Her yıl Türkiye’ye grip aşısı eylül sonu ekimin ikinci haftası arasında gelir. Bu senenin mevsimsel grip aşısı ekim ayının birinci ve ikinci haftasında ülkemize gelmiş olacak. 6 ay ile 19 yaş arasındaki bütün çocuklara grip aşısını öneriyoruz. Bazı risk altında olan çocuklarımız var. Onların mutlaka aşı olması gerekiyor. Astım, kalp ve kanser hastalığı gibi kronik rahatsızlığı olan çocuklara, bağışıklık sistemi ile ilgili problemi olan hastalara aşı mutlaka yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

GİRİP AŞISINDA NASIL BİR YOL İZLENİYOR?

Grip aşısının çocukları bütün hastalıklardan korumayacağını söyleyen Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, “6 ay ile 36 ay arasındaki çocuklara yarım doz, 36 aydan büyüklere tam doz şeklinde yapılmalıdır. İlk 9 yaşta ise eğer grip aşısı ilk defa uygulanıyorsa 1 ay arayla 2 doz olarak yapılmalıdır. 9 yaş ve üstü çocuklarda da tek doz yeterli olur. Aşıdan ‘bu sene yaptırdık, çocuğumuz hiç soğuk algınlığı olmayacak’ gibi bir beklenti olmasın. Aşı sadece influenza virüsünden korunmayı sağlar. Geriye kalan hastalıkları çocuk geçirecektir” diye konuştu.

“KALIN GİYDİRMEK ÇOCUKLARI GRİPTEN KORUMAZ”

Soğuk algınlığının üşütmekle alakalı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Süleymanoğlu, “Çocukları hastalıklardan korumak için doğru ve dengeli beslenmelerine dikkat etmeliyiz. El yıkamaları önemli, hasta olan bir arkadaşı varsa ondan uzak durmasını sağlamalıyız. Hastalığın adı soğuk algınlığı olduğu için aileler ‘üşütmekle’ alakalı olduğunu düşünüyor. Grip, üşümekle alakalı değildir. Çocuklar ince giyindikleri için soğuk algınlığı olmaz. Hasta olan birinden mikrop kaptıkları için hasta olurlar. Kıyafetlerinin kalın ve ince olmasının hastalıkla bir ilgisi yoktur” dedi.

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
'Prostat kanseri riski, yaş ilerledikçe artıyor''Prostat kanseri riski, yaş ilerledikçe artıyor'
Ali Eroğlu: Antimikrobiyal direnç, dünyayı tehdit ediyorAli Eroğlu: Antimikrobiyal direnç, dünyayı tehdit ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.