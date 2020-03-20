Prof. Dr. Selda Erensoy, ofiste koronavirüse karşı alınacak önlemleri anlattı

Prof. Dr. Selda Erensoy, "Bütün ortak kullandığımız alanlar başta masa olmak üzere temizliğine ve sosyal mesafeye dikkat etmek gerekli" dedi.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından yetkililer ve vatandaşlar önlemlerini artırdı. Yetkililer kamuya açık alanlarda ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemi yaptırırken, vatandaşlar da uzmanların önerileri doğrultusunda kişisel temizliğe dikkat edip, kalabalık ortamlardan kaçınmaya başladı.

Uzmanların uyarıları üzerine şirketlerden bazıları evden çalışma kararı alırken, bazıları ise yaptıkları iş dolayısıyla ofisten çalışmaya devam ediyor. Çalışanlar da ofis ortamında virüsten nasıl korunabileceklerini düşünüyor. Ofiste korunma yollarıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Selda Erensoy, özellikle ortak çalışma alanlarında önlem alınması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Selda Erensoy, alınacak önlemleri ise şu sözlerle anlattı:

"Bu bir enfeksiyon hastalığı, bir mikrop. Solunum damlacıklarıyla bulaşıyor. Öncelikle hastalık kuşkusu olan kişilerin damlacıklarının bize bulaşmasını engellemeye çalışacağız. Bunun için neler yapacağız. Bütün ortak kullandığımız alanlar başta masa olmak üzere temizliğine dikkat etmek gerekli. Uygun dezenfektanlarla, alkol bazlı da olabilir; silerek temizlemek gerekiyor. Gözlük gibi kişisel eşyalarımız da önemli. Takıyoruz, çıkarıyoruz, burnumuza koyuyoruz. Bunların da temizliği önemli. Günde 2 defa minimum olmak kaydıyla kullanımın yoğunluğuna göre bu temizliği artırarak daha da fazla yapabiliriz. Ayrıca kullandığımız kalemler. Kalemlerin de silinmesi önemli. Bunun dışında bilgisayarımız, klavyemiz, mause ve özellikle telefona dikkat edelim. Çünkü telefonu başkaları da kullanabilir. Ofiste özellikle ortak kullanılan telefonlar var. Bunları da dezenfektanlarla, alkolle temizlemek gerekiyor. Çünkü ahizeyi doğrudan solunum alanımıza değdirmiş oluyoruz. Ahizenin uygun şekilde temizlenmesi önemli. Cep telefonuna da dikkat çekebiliriz. Çünkü sürekli kullanıyoruz. Cep telefonları da sağa sola koyduğumuz için riski araçlardan biri."