Prof. Dr. Şen: Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri artacak

Tansu Edip GÖKBUDAK- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA) BODRUM'da yaşanan sel felaketi ve ardından Marmaris'te görülen hortumla ilgili uyarıda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Hortumları sıklıkla göreceğiz ve şiddetleri de artacak" dedi.

Prof. Dr. Şen, “Bunun yanı sıra kuraklık da artacak. Bu yıl yüzde 7, bir sonraki yıl da yüzde 20'lik bir yağış düşüşü olacak. Bu da Türkiye'nin kuraklık açısından sıkıntı çekeceğini gösteriyor" diye konuştu.

Bodrum'da yaşanan sel felaketi ile Marmaris'te görülen hortumun verdiği hasarın yaraları sarılmaya çalışılırken İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, çarpıcı açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Şen fırtına ve hortumları ekstrem hava olayı olarak nitelendirerek, “Bodrum'da yaşanan fırtına, Marmaris'te görülen hortum ile İç Anadolu'da yaşanan kuraklık meteorolojik doğal afettir" diye konuştu.

AŞIRI YAĞIŞ KURAKLIK HABERCİSİ

Prof. Dr. Şen bazı bölgelere bir aylık yağışın bir günde yağdığını belirterek, “Bir aylık yağış bir günde bıraktığı takdirde diğer aylarda az yağış oluyor. Dolayısıyla kuraklık başlıyor. Aşırı yağışlar kuraklığın habercisidir. Eğer Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yağış az olursa kuraklık olur. Bu yılki tahminlerimizde 2018-2019 yağış yılında yüzde 7'lik azalma görülüyor. Yine uzun vade araştırmasında bundan bir yıl sonra yüzde 20 yağış azlığı görülüyor. Bu da Türkiye'nin kuraklık açısından sıkıntı çekeceğini gösteriyor" dedi.