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Prof. Dr. Şen: Önümüzdeki hafta sıcaklıklar düşecek

30.05.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki hafta için uyarıda bulunan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bütün Türkiye’de sıcaklık mevsim normallerinin 6-7 derece altına düşecek. İstanbul’da sıcaklık 17-18 dereceye kadar düşecek." dedi.

Prof. Dr. Şen: Önümüzdeki hafta sıcaklıklar düşecek

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamaları şu şekilde:

Yeni haftada, yarından itibaren Türkiye’ye soğuk hava dalgası geliyor. Alçak basınç hava dalgası, Karadeniz üzerine yerleşiyor. Yaz ayının soğuk hava dalgası olan bu hava bir hafta etkili olacak. Bütün Türkiye’de sıcaklık mevsim normallerinin 6-7 derece altına düşecek. Ani sıcaklık düşüşü ile gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı yağışlar olacak.

Pazartesi günü batı bölgeler, Karadeniz, Trakya, Marmara, Ege Bölgesi’nin güneyi hariç yağış görülecek. Salı günü Antalya, Muğla civarına genişleyecek. Çarşamba günü ise Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Doğu Anadolu’da etkili olacak.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yağışlar özellikle Karadeniz bölgesinde etkili olacak. Bu üç gün sonunda perşembe günü yağış çekiliyor ama cumartesi ve pazar devam edecek. İstanbul’da sıcaklık 17-18 dereceye kadar düşecek. İzmir’de 22, Antalya’da 27 derece olacak. Önümüzdeki hafta pazar günü sıcaklıklar toparlayacak. İç bölgelerdeki yağışlara dikkat edilmesi lazım.

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hava durumu meteoroloji

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