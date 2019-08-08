Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İzmir ve Denizli’de meydana gelen depremlerin ardından akıllara gelen büyük İstanbul depremine ilişkin, "İstanbul’da bütün yanılgıların sebebi 17 Ağustos’ta kırılan fayın devamı olarak Adalar’dan Çekmece’ye kadar giden Marmara’nın kuzey kenar fayını esas alıyorlar. Ama İstanbul’da faylar Ege Denizi’nden çok daha rahat" dedi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bugün İzmir ve Denizli’de meydana gelen depremlerin ardından açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Üşümezsoy yaptığı açıklamada, “Denizli’deki deprem, Acıpayam’da oluşan depremin doğu kenarında, Pamukkale fayının hemen doğusunda kalan fay hattı. Bunun anlamı, Ege, Bozdağ, Aydın Dağları gibi dağları baktığımızda bir Menderes öbürü de Gediz Vadisi boyunca saatin tersi yönünde dönüyor. Bunun sonucunda Ege Denizi’nin içine doğru dönme yapıyor Anadolu. Bu dönmenin merkezi de Acıpayam ve bahsettiğimiz Pamukkale fayının devamında olan bir nokta. Bu dönme İzmir’den başlıyor, oradan Denizli’ye gelen bir hat. Diğeri Aydın’dan birleşen bir hat. Bunların birleştiği hat boyunca Ege Bölgesi kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bunların batı ucu da Urla’ya doğru giden fay hattında kırılmalar var. Sabah Kuşadası açıklarındaki fay bu sistemin en batı ucu. Diğeri ise bu sistemin merkezindeki bir açılma noktası. Acıpayam’daki depremin devamı olarak burası olmuştu. Ege Bölgesi’ndeki en aktif deprem kuşağının başlangıç noktası bu Acıpayam’dan Pamukkale’ye doğru giden hat başlangıç noktası olduğu için burada kırılmalar oluyor. Ege Denizi’ndeki sıcak suların oluşumu da bu sistemin sonucu derindeki sıcak suların faylar boyunca yukarı çıkması olarak yorumluyoruz” dedi.