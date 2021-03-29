HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz kimdir? Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz kaç yaşında ve nereli?

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz kimdir? Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz kaç yaşında ve nereli?

29.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 29 Mart İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının bu sabahki konuğu oldu. Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesidir. İsmail Küçükkaya ile koronavirüs salgını hakkında konuşan Yavuz, salgının durumu ile ilgili bilgiler verdi.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz kimdir? Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz kaç yaşında ve nereli?

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, eğitimini öğretim üyesi olduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimini ise İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği’nde tamamlamıştır. Programda sosyal mesafenin öneminden bahseden Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bu dönemde kimseyle görüşmemenin en doğrusu olduğunu söyledi.

PROF. DR. SERAP ŞİMŞEK YAVUZ KİMDİR?

1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 1993-1997 yılları arasında İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde tamamladı. 1998-2013 yılları arasında İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olarak çalıştı.

serap şimşek yavuz

2013 yılından itibaren İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2006 yılında Doçent unvanı almıştır. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID) üyesidir.

2019-2021 döneminde KLİMİK genel sekreterliği görevini yürütmektedir. KLİMİK altında 2015 yılında kurulan İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler İnfeksiyonlar Çalışma Grubu'nun başkanıdır. Kardiyovasküler infeksiyonlar ve sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar özel ilgi alanlarıdır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
İçişleri'nden 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklamasıİçişleri'nden 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz bilim kurulu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Süveyş Kanalındaki gemi kurtarıldı mı? Ever Given gemisinin son durumuna ilişkin açıklama

Süveyş Kanalı'ndaki gemiye ne oldu?

Doğu Karadeniz için koronavirüs uyarısı! 100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

İSKİ duyurdu! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı, il il tam kapanma gündemde

Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

İçişleri'nden 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

Kabine Toplantısı saat kaçta? Hafta sonu yasakları mı gelecek?

Kabine Toplantısı ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.