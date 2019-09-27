Prof. Dr. Sertçelik'ten deprem açıklaması

İstanbul Silivri’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem Kocaeli'de de hissedilirken, 17 Ağustos 1999 depremini yaşayanlar büyük panik yaşadı. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, olası Marmara depreminin Kocaeli’ne etkisini açıkladı. 17 Ağustos depreminin Kocaeli’ye etkisinin ağır olduğunu belirten Prof. Dr. Sertçelik, "1999 yılında yaşadığımız iki büyük deprem olan Gölcük ve Düzce depremlerinde Kocaeli'deki binalar hasar gördü. Genel anlamıyla baktığımızda bu depremlerin Kocaeli'ye olan etkileri oldukça ağır oldu. O dönemde binalarımız elden geçirildi. Hafif, orta, yüksek hasarlı binalar sonradan analiz edilerek hafif ve orta hasarlı binalar güçlendirildi. Ağır hasarlı olanların birçoğu yıkıldı. Birçoğu diyorum çünkü hala o dönemden hasarlı olan binalardan bazılarında insanların yaşadığını biliyorum. O durumda olan ve hala kullanılmakta olan binalar, olası bir Marmara depreminden maalesef çok daha hasar alacaklar, belki de yıkılacaklar. Tabii 20 yıl geçmesine rağmen bu binaların duruyor olması, bu işlerin ne kadar zor olduğunu da bizlere gösteriyor. Yargı süreçlerinin devam etmesi, yönetimleri zor durumda bırakıyor" dedi.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, "Biz Kocaeli'de depremi yaşarken İstanbul ne kadar etkilendiyse, İstanbul'da olacak depremi Kocaeli'de o kadar hissedeceğiz" dedi.

İstanbul’da yaşanan depremin insanları düşünmeye sevk etmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sertçelik, açıklamasına şöyle devam etti:

"İstanbul’da olan bir deprem çok da büyük olmamasına rağmen insanları biraz düşünmeye sevk ediyor. Çünkü yaşadığımız evimizin sağlam olması gerekiyor. Depreme nerede yakalanacağımız belli değil. Kimimiz alışveriş merkezinde, kimimiz evde uyurken, kimimiz çalışırken ya da yolda yürürken farklı yerlerde yakalanacak. Bu duruma baktığınızda sadece evimizi ve iş yerimizi sağlamlaştırmak yetmiyor. Şehir olarak, ülke olarak, toplum olarak her konusuyla depremlere hazırlıkla olmak zorundayız."

"Olası bir Marmara depreminde Kocaeli’de normal şartlarda ölümcül bir olay olmaması lazım" diyen Prof. Dr. Sertçelik, şöyle devam etti:

"Dün de yaşadık depremi, sallandık ve çok kısa bir süre içerisinde normal yaşantımıza devam ettik. Ama ağır hasarlı olup ya da güçlendirilmiş olan binalar gerçek anlamda güçlendirilmediyse o binalarda yaşayanları bir tehdit bekliyor. Bir olumsuzlukla karşılaşabilir burada yaşayan insanlar. Onun dışında Kocaeli'ye baktığımızda, biz Kocaeli'de depremi yaşarken İstanbul ne kadar etkilendiyse, İstanbul’da olacak bir depremi de Kocaeli'de o kadar hissedeceğiz. Yani normal şartlarda yıkım oluşturacak bir büyüklük değil, aslında orada 7 büyüklüğünde bir deprem olması Kocaeli’nin konumu itibariyle yıkım oluşturmaması gerekir. Eğer binamıza güvenmiyorsak, bir önlem almazsak bunlar maalesef ölümcül sonuçlar oluşturabilir. Dediğim gibi o riskli binalar tehlike altında ama onun dışında yeni yapılan ve yeni deprem yönetmeliğine uygun olan binalar tehlike arz etmiyor."

