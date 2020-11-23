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Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan İstanbul için kuraklık uyarısı

23.11.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Sevinç Asilhan'dan İstanbul için kuraklık uyarısı

İstanbul'da İSKİ verilerine göre Kasım ayı itibarıyla barajlardaki su seviyesi yüzde 26,34’e düştü. Bu rakam son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı oldu. Prof. Dr. Sevinç Asilhan, "Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağımıza işarettir. Şu an ki verilere göre söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız." diye konuşurken geçtiğimiz aylarda Ankara’da meydana gelen toz fırtınasının kuraklık işareti olduğunu belirtti.

İstanbul'da su seviyeleri giderek düşen barajlar alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre Kasım ayı itibarıyla mega kent İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 26,34’e düştü. Bu rakam son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı oldu. 2017 yılından itibaren düşüş gösteren barajlardaki su seviyesi 2018 yılında yüzde 48,64, 2019 yılında yüzde 36,79 ve bu yılın 11'nci ayında yüzde 26,34 oldu.

'SUSUZ KALMA RİSKİ ALTINDAYIZ'

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan "Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağımıza işarettir. Şu an ki verilere göre söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız."diye konuştu.

'İSTANBUL İÇİN KURAKLIK KAÇINILMAZ'

Prof. Dr. Sevinç Asilhan “Barajlarımızdaki su seviyesindeki azalma 2011’den sonra en düşük seviyeye ulaştı. İstanbul’da yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp kullanılıyor. Ancak bu şu anda düşmüş durumda. Barajlarımız yeteri seviyede su yok. İstanbul için bazı tedbirler alındı ancak bütün tedbirlere rağmen şu an yüzde 70’in üzerinde suyumuz eksik. Eğer yağış olmazsa gelecek aylarda İstanbul için kuraklık kaçınılmaz hale gelmiş oluyor” dedi.

'ANKARA’DAKİ TOZ FIRTINASI BİR İŞARETTİ'

Geçtiğimiz aylarda Ankara’da meydana gelen toz fırtınasının kuraklık işareti olduğunu ifade eden Prof. Dr. Asilhan, “Ülkemizdeki bazı hava olayları bize 'kuraklık geliyor' diye işaret verdi. Bunlardan biri de Ankara’daki toz fırtınasıydı. Bu şu anlama geliyor; İç Anadolu Bölgesi’nin kuruyan toprağı bizim üzerimize geri döndü. Herhangi bir bölgeden gelmedi, kendi ülkemizdeki toz toprak üzerimize geldi. Bunun sebebi toprağın aşırı derecede kurak olması. Ülkemizin farklı bölgelerinde kuraklık çoktan başladı. Örneğin güney bölgelerimizde kuraklığın baş gösterdiği, hatta Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bile bazı sinyaller görüyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Asilhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağımıza işarettir. Şu an ki verilere göre söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız. Sel olduğu zaman anlık yağışlarla sel taşkın oluyor. Fakat su eksikliği, kuraklık dediğimiz durum yavaş yavaş sinsice gelen bir durum. Yani yağışlar azalır, toprak nemi azalır, toprağı besleyen yağışlar azalır. Kuraklığın başlangıcı gözlenemediği için bir bakarsınız susuz kalmışsınız."

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4 BARAJ YÜZDE 20’NİN ALTINA İNDİ

İstanbul’da bulunan 10 barajdan 4’ünde ise doluluk oranı yüzde 20’nin altına indi. En düşük doluluk oranı yüzde 5,65 ile Sazlıdere Barajı oldu. İstanbul’a su sağlayan büyük baraj göllerinden Terkos’da doluluk oranı 27,41, Ömerli barajında ise 32,26 olarak ölçüldü.

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında Kasım ayı itibarıyla doluluk oranları şöyle;

Ömerli Barajı yüzde 32,26, Pabuçdere yüzde 6,51, Sazlıdere yüzde 5,65, Büyükçekmece yüzde 16,67, Alibeyköy yüzde 28,21, Terkos barajı yüzde 27,41, Kazandere yüzde 7,6, Elmalı 25,54, Darlık yüzde 55,69, Istrancalar yüzde 24,90.

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Kaynak: DHA


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