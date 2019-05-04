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Prof. Dr. Şimşirgil’den Milli Eğitim Bakanlığına çağrı: "Bu insanların tarihini, dilini, değerlerini doğru öğretin”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 15:34 | Son Güncelleme

Kocaeli Kitap Fuarı’nda düzenlenen söyleşide Milli Eğitim Bakanlığına seslenen Prof.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda düzenlenen söyleşide Milli Eğitim Bakanlığına seslenen Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Bu insanların tarihini, dilini, değerlerini doğru öğretin. İmtihan sistemi ile uğraşmayın, bilen yapar onları” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 11.’sini düzenlediği Kitap Fuarı’na katılan Tarih ve Türkiye Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Kayıların Muhteşem Yürüyüşü” adlı bir söyleşi ile okurlarına seslendi. Prof. Dr. Şimşirgil, imza töreni öncesinde Osmanlı tarihi hakkında salonu dolduran dinleyicilere önemli bilgiler aktardı. Söyleşide dünya tarihine de değinen Prof. Dr. Şimşirgil, “Dünyayı cetvellerle sınırlara ayırdılar. Böyle cetvelle çizilmiş gibi haritalar yaptılar. Bugün de bana bu ülkeyi çok görüyorlar. Onu da ikiye, üçe bölmeyi hedefliyorlar. Amerikalı kovboy, twit atmak için fırsat bekliyor. Asla unutmamız lazım. Ona bu imkanı ancak bizim tarihimizden, dilimizden, dinimizden uzaklaşmamız verir. O zaman beni yeniden bölmek onlar için çocuk oyuncağıdır” dedi.

“Bu millete güçleri yetmez”
“Eğer biz dinimize, dilimize, edebiyatımıza, tarihimize sahip çıkarsak bu ülkeye 7 düvel değil, 70 düvelin gücü yetmez” diyen Prof. Dr. Şimşirgil, “Bunu da kendimden yüzde 100 emin olarak söylüyorum. Bunu 3 bin yıllık tarihi bilen bir adam olarak söylüyorum. Bundan binde bir şüphem yok. Bu millete güçleri yetmez. Ancak güçleri yetmediği için bizle güçlendiler. Bizi bizimle yıkıp, bizi bizimle mahvederler. O sebeple bizlerde inadına tarihini, dilini, dinini öğreneceğiz. Dünyada böyle bir tarih, böyle bir millet, böyle bir şanlı şerefli devlet gösteremezsin. 5 bin kilometrede 22 milyona çıkacak. Dünyada 600 yıl boyunca o kudreti muhafaza edecek başka bir devlet yok. Böyle bir devlet, yeryüzü görmedi. Ama unutturdular. Unutturmak mümkün değil, genlerimizle oynadılar” diye konuştu.

“Bu insanların tarihini, dilini, değerlerini doğru öğretin”
Tarih bilgilerinin yanlış olarak aktarıldığını kaydeden Prof. Dr. Şimşirgil, “O tarihi şu padişah içkici, bu padişah avdan gelmez, bu padişah sarhoş, diğer padişah haremden çıkmaz diye öğretmeye çalıştılar. Böyle bir 600 yüz sene değil, 6 sene ayakta kalamazdı. Bugün tarihimizi mukayese ile okumamız gerekiyor. Bana Avrupa tarihini okuta okuta hal oluyorlar. Etiler’i, Mayalar’ı ezberlettiler ama doğru dürüst tarihi okutmadılar. Bugün Avrupa’ya gittiğinde Osmanlı’nın tarihini kaç sene, kaç cümle okutuyorlar. Milli Eğitim Bakanı duysun. Uğraşmayın başka şeyle. Bu insanların tarihini, dilini, değerlerini doğru öğretin. İmtihan sistemi ile uğraşmayın, bilen yapar onları. Hala sınav sistemleri ile uğraşıyorlar, uğraşmayın. Başkanımız, ‘Hain yetiştiren bir eğitim sistemimiz var’ diyor. Ama Milli Eğitim bakanları duymuyor. Her gelen sınav sistemi ile uğraşıyor. Bana Bilge Kağanları, Kürşatları, Osman Gazi’leri, Ertuğrul Beyleri, Fatihleri, Yavuzları, Alparslanları öğret bana. Bana ceddimi öğret ve sevdir. Merak etme dünyanın bir numaralı efendisi yine biz oluruz. Ama Avrupa tarihinden geçilmiyor maalesef” şeklinde konuştu.

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