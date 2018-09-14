Prof. Dr. Şireli: Sütün garanti belgesi ambalajıdır

ANKARA,(DHA) - ANKARA Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, okulların açılmasıyla çocukların düzenli süt tüketiminin de artacağına dikkat çekerek, "İşlenmiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmesine önem verilmesi gerekiyor. Sütlerde garanti belgesi ambalajın kendisidir" dedi. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü’nden Prof. Dr. Nevzat Artık ile Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli, son günlerde yayılan şarbon endişelerine ve okulların açılmasıyla artacak olan çocukların süt kullanımlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Şarbon mikrobunun spor denilen dayanıklı yapılar yoluyla yayıldığını ifade eden Enstitü Müdürü Prof. Artık, bu yapıların güvenle yok edilmesi için ısıl işlem uygulanması gerektiğini belirtti. “ŞARBON BAKARAK, KOKLAYARAK ANLAŞILMAZ” Şarbon riskinin en yüksek olduğu gıdaların çiğ et ve süt olduğunu söyleyen Prof. Dr. Artık, şarbon mikrobu taşıyan gıdaların görsel olarak ayırt edilemeyeceğini ifade etti. Prof. Dr. Artık, hastalıklı etin koklanarak tespit edilebileceği söylentisinin gerçeği yansıtmadığını, mikrobun varlığının ancak laboratuvar testleri ile ortaya koyulabileceğini belirtti.

Prof. Artık, hastalığın ülkemizde her yıl düzenli olarak görüldüğünün altını çizerek, uygun önlemlerle hastalığa yakalanma riskinin en aza indirilebileceğini vurguladı. Hastalık mikrobunun canlı halinin sıcaklık, kuru hava, güneş ışığı gibi etmenlere karşı çok hassas olduğunu ifade eden Prof. Dr. Artık, asıl riskin ise stres altında kalan mikrobun oluşturduğu dayanıklı bir yapı olan sporlardan kaynaklandığını söyledi. “ETİ DÜDÜKLÜ TENCEREDE PİŞİRİN” Gıdalara bir şekilde bulaşan sporların da ısıl işlemle yok edilebildiğini belirten Prof. Artık, kısa sürede yeterli sıcaklıklara ancak endüstriyel işlemlerle, ya da düdüklü tencere gibi üst düzey pişirme gereçleriyle ulaşılabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Artık, hastalıktan korunmanın ilk adımının, veteriner kontrolünde alım ve üretim yapılan gıda işletmelerini tercih etmek olduğunu söyleyerek tüketicilere kaynağı belirsiz et ve süt ürünleri yerine ambalajlı ürünleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. "BAKANLIK DENETİMLERİ DÜZENLİ YAPIYOR"