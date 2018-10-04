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Prof. Dr. Söylemezoğlu: Türkiye böbrek naklinde Avrupa'da üçüncü

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.10.2018 17:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 51'inci Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongre Başkanı Prof.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 51'inci Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongre Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, son yıllarda böbrek nakli sayısı artan Türkiye'nin, Avrupa'da en çok böbrek nakli yapan üçüncü ülke olduğunu söyledi. Program sonunda Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından küçük bir gösteri sunuldu. Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği tarafından düzenlenen 51'inci Avrupa Pediatrik Nefroloji Kongresi, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde başladı. Kongreye Avrupa Pediatrik Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Elena Levtchenko ve Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Kjell Tullus de katıldı. Kongre Başkanı Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, kongreye 59 ülkeden 900'ün üzerinde yabancı bilim insanının katıldığını ve bu bilim insanlarının çocuk nefroloji alanındaki hastalıkların tedavisine yönelik yeni gelişmeleri Türk bilim insanları ve hekimleriyle paylaşacaklarını söyledi. Genetik hastalıklarda yeni yöntemlerin uygulamaya girmesiyle birlikte 'tedavisi imkansız' denilen hastalıkların tedavi edilebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Söylemezoğlu, böylece ülkedeki kronik böbrek hastalıklarının azalacağını kaydetti. Kronik böbrek yetmezliğinin çocuklarda da çok görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, çocuklardaki böbrek yetmezliği nedenlerinin bir kısmının önlenebilir olduğunu anlattı. Türkiye'de diyalize giren çocuk sayısının 3- 4 binden fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Söylemezoğlu, çoğunun önlenebilir olduğu düşünüldüğünde, bu durumun üzüntü verici olduğunu aktardı. Obezite tehlikesine de dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu, çocuk obez hasta sayısının arttığını, Türkiye'de yapılan çalışmalara göre yüzde 9-10 civarında obez, yüzde 8-9 civarında da fazla kilolu çocuk olduğunu söyledi. Türkiye'de son yıllarda böbrek nakli sayısının arttığını da anlatan Prof. Dr. Söylemezoğlu, Türkiye'nin Avrupa'da en çok böbrek nakli yapan üçüncü ülke olduğunu vurguladı. Program sonunda Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından katılımcılara küçük bir gösteri sunuldu. Kongre 6 Ekim'de sona erecek.

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