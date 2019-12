Prof. Dr. Sözbilir: 7.2 büyüklüğüne varan depremler üreten diri faylar var

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'de gece yarısı meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili, depremlerin oluştuğu fay zonunun İzmir-Balıkesir transfer zonu olarak bilindiğini açıklayarak, bu zonda 7.2 büyüklüğüne varan depremler üreten diri fayların olduğunu söyledi. Bir an önce deprem master planının hazırlanması uyarısında bulunan Sözbilir, Balıkesir depreminin İzmir'in Bostanlı ve Alsancak bölgelerinde de hissedildiğini belirtti.

Balıkesir'de gece yarısı meydana gelen şiddetli depremlerin ardından açıklama yapan DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, uyarılarda bulundu. Depremlerin oluştuğu fay zonunun İzmir- Balıkesir transfer zonu olarak bilindiğini söyleyen Sözbilir, bu zonda 7.2 büyüklüğüne varan depremler üreten diri fayların olduğunu belirtti. Bu depremlerin, daha büyük bir depremin öncüleri olabileceğini açıklayan Sözbilir, "Geçen ayın sonunda Arnavutluk ve Girit depremi olmuştu. O depremler 6 şiddetinin üzerinde depremlerdi. Bu Arnavutluk-Girit hattı levha ölçeğinde büyük bir fay hattı. 'Helen dalma batma zonu' diye geçer. Çok büyük ölçekli bir fay. Bizim 'mega deprem' dediğimiz depremlerin olduğu bir fay zonu burası. Oralar büyük ölçekli deprem ürettiğinde Anadolu levhası sıkışıyor. Onun için de Anadolu levhası buna deprem üreterek yanıt vermek durumunda. Başka şansı yok çünkü. Deprem üreterek yanıt verdiğinde gerek İzmir, gerek Balıkesir gerekse daha kuzeydeki kesimler de etkileniyor. Bu nedenle İzmir, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Muğla tarafları, Denizli taraflarındaki faylar bu harekete kırılarak yanıt vermek zorunda. Batı Anadolu'nun böyle bir jeolojik yapısı var. Bu deprem belli periyotlar dahilinde, bazen deprem fırtınası şeklinde gerçekleşecektir" diye konuştu.

'ALSANCAK VE BOSTANLI'DA YAŞAYANLAR DA DEPREMİ HİSSETTİ'

Balıkesir depreminin, sığ bir deprem olduğunu ancak şiddetli şekilde hissedildiğini söyleyen Hasan Sözbilir, şöyle dedi:

"Depremi, alüvyon zeminlerde bulunan evlerde yaşayanlar biraz daha fazla hissetti. İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. Alsancak, Bostanlı kesimlerindeki insanlar da diğer bölgelere göre depremi daha çok hissetti. Depremin kendisi yıkıcı özellikte büyük bir deprem değil. Batı Anadolu ölçeğinde 6 ve 6 ölçeğinin üzerinde deprem olduğu zaman can ve mal kaybına neden oluyor. Türkiye ölçeğinde de bu geçerli. Balıkesir ilinden geçen diri fayların imar haritalarına işlenmesi ve bir an önce deprem master planının hazırlanması gerekiyor. Bu kapsamda deprem zararlarını azaltan tüm çalışmalara öncelik verilmesinde yarar var."

