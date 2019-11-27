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Prof. Dr. Sözbilir, 'tsunami' tehlikesine dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 13:21 | Son Güncelleme

DEPREM Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof.

Prof. Dr. Sözbilir, 'tsunami' tehlikesine dikkat çekti

İZMİR, (DHA)- DEPREM Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Arnavutlut ve Girit Adası depremlerinin Türkiye'yi de etkileyebileceğini öne sürerek, Türkiye'yi batısından güneyine deniz altından sınırlayan bu büyük fayın Türkiye'ye yakın kollarının denizde bir deprem üretmesi durumunda tsunami olacağını söyledi.
Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, salı günü Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ile bugün Girit Adası açıklarındaki 6.1 büyüklüğündeki depremlerin Ege ve Afrika levhası sınırında gerçekleştiğini belirterek, buradaki hareketliliğe dikkat çekti. Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye'yi batısından güneyine deniz altından sınırlayan bu büyük fayın Türkiye'ye yakın kollarının, denizde bir deprem üretmesi durumunda tsunami olacağını söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, şöyle dedi:
"Bu sınır boyunca Ege levhası Afrika levhasına yılda 5 santimetre yaklaşıyor. Levha kenarı niteliğindeki bu sınır Ege Hellenik yayı olarak biliniyor. Türkiye'yi batıdan ve güneyden sınırlayan levha kenarı niteliğindeki mega ölçekli bir dalma- batma zonu. 6.4 büyüklüğündeki Arnavutluk depremi bu zonun kuzeybatı ucundaki bindirme fayından kaynaklandı. 6.1 büyüklüğündeki Girit depremini ise bu zonun üzerinde gelişmiş olan yırtılma fayı üretti. Ekim ayında Muğla güneyinde olan 5.1 büyüklüğündeki depremde bu zona ait pliny.strabo fayı üzerinde gerçekleşti. Bu zon doğuya doğru Kıbrıs'tan geçerek, Ölüdeniz fayına bağlanıyor. Dolayısıyla son iki aydır Hellenik dalma- batma zonu üzerinde gelişen bu depremler birbirlerini tetiklemiş olmalı. Bu fayın bize yakın kolları deprem üretirse, fay denizde olduğu için tsunami yaratır."

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