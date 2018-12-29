Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Eceabat, Biga, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde son iki günde büyüklüğü 1.1 ile 3.8 arasında 9 deprem meydana geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, "Bu tür depremler münferit olabilecek depremler. Jeolojik açından çok bir anlam ifade etmiyor" dedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre dün Ayvacık ilçesinde, 1.1, 1.4, 1.5, 1.8 ve 3.7, Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde 1.5, bugün ise Biga ilçesinde 1.6, Eceabat ilçesinde de 1.6 ve 3.8 büyüklüğünde toplam 9 deprem meydana geldi.

'JEOLOJİK AÇINDAN ÇOK BİR ANLAM İFADE ETMİYOR'

Bu tür depremlerin münferit olabilecek depremler olduğunu belirten ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden, "Jeolojik açından çok bir anlam ifade etmiyor. Bu depremlerden yola çıkarak bir şeyler söylemek kesinlikle mümkün değil. Bu depremler değişik yerlerde olan çok küçük depremler. Bir anlam ifade etmiyor. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya da aktif fayların bol miktarda bulunduğu bir ortam" diye konuştu.

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