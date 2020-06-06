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  4. Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan canlı yayında korkutan deprem sözleri!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan canlı yayında korkutan deprem sözleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 21:42 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Şükrü Ersoy katıldığı canlı yayında Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Ersoy, "Doğu Anadolu fayından farklı olarak Malatya Fayı var. Tarihsel gerçeklik açısından burası 7,4'e kadar deprem oluşturabilir" dedi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan canlı yayında korkutan deprem sözleri!

Malatya ve çevre iller meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Deprem nedeniyle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, kendilerini evlerinin dışına attı.

CNN Türk'te canlı yayına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, deprem hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu. Depremin, bir Türkiye gerçeği olduğunu belirten Ersoy, "Depremler, koronavirüs sürecinde bize biraz müsaade etti. Görülüyor ki bazı hadiseler tekrar edecek" dedi.

"SON DEPREM ARTÇI OLABİLİR"

Prof. Ersoy, son meydana gelen depremin artçı olabileceğini aktardı. Ersoy, "Ben önceki gün meydana gelen deprem için uçtaki fay hattı transfer hareketine mi girdi diye düşündüm, daha önceki artçılar rahatlayan bölge üzerindeydi, dolayısıyla bunu artçı olarak değerlendirebiliriz. Bundan sonraki deprem yeri, Pütürge'den batıya doğru, yani Hatay'a doğru gerilim taşıyor" ifadelerini kullandı.

"MALATYA FAYINDA 7,4 DEPREM OLABİLİR"

Ersoy, "Bir de Doğu Anadolu fayından farklı olarak Malatya Fayı var. Tarihsel gerçeklik açısından burası 7,4'e kadar deprem oluşturabilir" diye konuştu.

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