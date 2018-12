Prof. Dr. Sungur: Her dakikada 70 milyon hayvan şiddet görüyor

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - Hayvanların insanlardan daha çok şiddet gördüğünü söyleyen Psikiyatr Prof. Dr. Mehmet Sungur, "Dünyada 1 dakika içerisinde yaklaşık 70 milyon hayvan şiddete uğrarken, buna karşılık 1 dakikada 20 insan şiddete maruz kalıyor" dedi. Dünyada yılda ortalama 1 milyon insanın şiddet nedeniyle öldüğünü belirten İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sungur, "Şiddet en önemli önlenebilir ölüm nedenidir. Şiddetin altında öfke, kırgınlık, incinmişlik yatıyor. Tabi ki bu insanların özeliklerine bakarsanız çoğu geçmişte şiddete uğramıştır ve şiddeti normalleştirmişlerdir. Günümüzde şiddet dokumuza öylesine işlemiş ki farkında değiliz" diye konuştu. "ŞİDDET UYGULAYANA 'HASTA' DEMEK AKIL HASTALARINA HAKARETTİR" Her şiddet uygulayanın hasta olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Sungur, "Adalet duygusu önemli, kişi eğer şiddet uyguluyorsa bunu hastalıkla açıklamamak gerekiyor. Bu çok önemli, 'kişi şiddet uyguluyor o halde hasta' böyle bir şey olamaz, her suç işleyen hasta değildir. Davranış hastalıklıdır ama kişi hasta değildir. Hasta derseniz iki şey yapmış olursunuz, hem bu insana kılıf bulmuş oluyorsunuz 'hastayım o yüzden yaptım' hem de bu yaklaşım bizim hastalarımıza yapılmış hakarettir" diye konuştu. "BU KİŞİLERİ TEDAVİ ETMEK ZOR" Akıl hastalarının toplumdaki diğer insanlara göre suç işleme oranlarının çok yüksek olmadığını aktaran Prof. Dr. Sungur, "Belli gruplar dışında psikiyatr hastalarının suç işleme oranı toplumdakilerden daha yüksek değil. Aynı zamanda suç işleyen akıl hastasıysa tabi ki rehabilitasyon yoluna gitmek gerekir. Tedavileri oldukça zor çünkü çok gerilerden itibaren empati eksiklikleri var. Uyguladıkları şiddetin karşı tarafta oluşturduğu acıyı fark etmiyorlar. Mümkün ama çok uğraşmak gerekir" açıklamasında bulundu. İNSAN NEDEN ŞİDDET UYGULAR? Şiddet konusunda caydırıcı ve utandırıcı önlemlerin alınmadığını söyleyen Prof. Dr. Sungur, "Neden kişi şiddet uygular, birincisi kendisi şiddete uğruluyor, ikincisi bunu normalleştiriyor, üçüncüsü şiddeti çözüm yolu olarak görüyor. Başkasının üzerinde güç kullanarak kendisini güçlü gibi hissediyor. Dördüncüsü bu insanların empati yetenekleri yok. Yani başkalarının çektiği acılarla ilgili bir bilgileri yok. Hepsinden önemlisi de bu konuda caydırıcı,utandırıcı önlemlerin alınmamış olmasıdır" ifadelerini kullandı. "CANLILAR ARASINDA SADECE İNSAN ŞİDDET UYGULUYOR" Şiddetin insan özgü olduğunu belirten Prof. Dr. Sungur, "Türlerin hepsine baktığımız zaman canlılar arasında şiddet gösteren tek varlık insandır. Hayvanlar aç kalmadıkça veya saldırıya uğramadıkça asla şiddet göstermezler. Şiddet öğrenilen bir davranış, dolayısıyla tersi de öğrenilebilir. İnsanlar korkuyor, utanıyor ve yaşadığı şiddeti rapor etmiyor. Hayvanlar zaten rapor edemez. Hayvana şiddet insana şiddetten daha fazladır. Yapılan çalışmalarda, dünyada 1 dakika içerisinde yaklaşık 70 milyon hayvan en çok köpekler,kediler ve atlar olmak üzere çeşitli şekillerde şiddete uğruyor. Buna karşılık 1 dakikada 20 kişi şiddet görüyor" dedi. "ŞİDDETİN ARKASINDAKİ AMAÇ GÜÇTÜR" Şiddetin arkadaşındaki amacın güç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sungur, "Gücün amacı nedir? Siz ancak güçsüzseniz, güçlü olmak istersiniz. Bunun arkasında da güçsüzlük korkusu var. Hayvana şiddet uygulayan yüzde 88'i çocuklarına ve eşlerine de şiddet gösterir. Bu insanların empati yetenekleri yok. Orada hayvan korunmasız. Kime şiddet uygularsınız? Çaresiz, umutsuz, kendilik saygısı düşük, kendini koruyamayan, yaşlı, zeka problemi olan ve çocuklara şiddet uygularsınız. Dolayısıyla hayvan da korunaksızdır" diye konuştu. ŞİDDETİN ÖNÜNE NASIL GEÇERİZ? Şiddeti her ne olursa olsun sıfır toleransla karşılamak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Sungur, "İster hayvana,ister kadına, isterse çocuğa şiddeti sıfır toleransla karşılamalıyız. Ayrıca neyin şiddet olduğunun farkına varmalıyız. Yani siz kazandığınız maaşı eşinize söylemiyorsanız bu da şiddettir. Sonra eğitim, çocukluktan itibaren bunu bir değer olarak vereceksiniz. Canlı ve cansız olanı birbirinden ayırt etmeyi, hayvanın canlı olduğunu ve şiddetin uygun olmayacağı çocuklara bir değer olarak öğretilmelidir. Şefkat,sevgi değerdir önce ailede başlar sonra okulda, akranlarla devam eder" ifadelerini kullandı. "BAZI MESLEK GRUPLARININ DUYARLILIĞINI ARTIRMALIYIZ" Prof. Dr. Sungur, bazı meslek gruplarının şiddete yönelik duyarlılıklarını artırmak gerektiğini belirterek, "Kim bunlar, öğretmenler, sağlık personeli, hukuk çalışanları, polis. Bu insanların ekstra eğitim alması lazım" dedi.