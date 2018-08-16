HABER

Prof. Dr. Tayyar: Kurbanı kesip, hemen etiyle kahvaltı yapmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:38 | Son Güncelleme

ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.

Osman ŞİŞKO- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tayyar, kurban etinin kesinlikle hemen pişirilerek yenmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tayyar, "Kurbanı kesip hemen etiyle kahvaltı yapmayın. Hijyenik şekilde kesilen etin hemen soğuk zincire alınması gerekiyor. Etin tüketilebilmesi için dinlenmesi ve olgunlaşması gerekir. Aksi halde olumsuz etkileri olabilir" dedi.

Veteriner Hekim ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Tayyar, kurban kesecek vatandaşları, etin en az bir gün dinlendirilmesi ve sıcak havalara karşı tedbir alınması gerektiği konusunda uyardı. Prof. Dr. Tayyar, "Kurban Bayramı'nda yapılan yanlış alışkanlıkların başında kurban etlerinin kesildikten hemen sonra tüketilmesi geliyor. Hijyenik şekilde kesilen etin hemen soğuk zincire alınması gerekiyor. Kurban etinin tüketebilinmesi için dinlenmesi ve olgunlaşması şart. Kesilecek hayvanın kesim öncesi dinlendirilmesi, huzurunu bozacak eylemlerden ve hareketlerden uzak tutulması önemli. Bu hem ibadetin bir gerekliliğidir hem de etin daha lezzetli olmasına sebep olur. Bu noktada kesim öncesi hayvanın bir gece önceden aç bırakılması da etin kalitesini olumlu yönde etkileyecektir" diye konuştu.

SICAK HAVALARA DİKKAT

Bu yıl Kurban Bayramı'nın çok sıcak günlere denk geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Tayyar, ''Bu hava şartları olası gıda zehirlenmesi yönünden bir tehlike oluşturuyor. Bu sebeple hayvan keserken hem hijyenik koşullara hem de soğuk zincire dikkat etmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı sabahı hayvanı kesiyoruz hemen parçalayıp kahvaltıda tüketiyoruz. Bu, ete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Evet, biz hayvanımızı keselim, kanını akıtalım ama etin dinlenmesi için bir süre tanımamız gerekiyor. Bu en az bir gece olmalıdır ne kadar dinlendirilirse bu etin kalitesi o kadar iyi olacaktır. Tabii bu dinlendirmeyi de soğuk bir ortamda yapmakta yarar vardır. Dinlenme esnasında etin üzerinü bir örtü ya da tülbent gibi bir malzeme ile örtmek de gereklidir. Bu sıcak havalarda ette bozulma yapan bakterilerin hızlı üremesi söz konusu olabilir. Dikkatli olunması gerekir'' dedi.

'BİR KIŞ BOYUNCA KURBAN ETİ İLE İDARE EDİLEBİLİR'

Kurban Bayramı'nda ülke genelinde 5 milyon kurbanlık hayvanın kesileceğini belirten Prof. Dr. Tayyar, ''Türkiye'de et tüketimi dünya standartlarının altındayken Kurban Bayramı döneminde biz bu standartları yakalarız. Bu, çok doğru ve güzel bir şeydir. Birkaç gün içinde kurbanlıkların kesildiği bir ülkeyi düşünürsek bu noktada çok ciddi bir protein kaynağı stoklamış oluyoruz. Eğer vatandaşlarımız etleri doğru koşullarda işleyebilir, doğru koşullarda muhafaza edebilirse önümüzdeki kış döneminde, zaten ısınma ve okul masrafları gibi pek çok harcama yapacakları var, ete yapacakları harcamaları kontrol altına almış olurlar. Doğru stoklama ile kurban eti ile vatandaşlarımız bir kış boyunca idare edebilirler'' diye konuştu.

PARTNERAldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...Aldatıldığını öğrenip intihar etmişti! Ameliyattan sonra bu hale geldi...
İneğin, sahibinin saçlarını yaladığı görüntüler ilgi gördüİneğin, sahibinin saçlarını yaladığı görüntüler ilgi gördü
Bakan Soylu: Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu varBakan Soylu: Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

İlginizi Çekebilir

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor

'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saçlarını ineğe yalattı!

Saçlarını ineğe yalattı!

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

Çanakkale Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Çanakkale Gökçeada'da feribot karaya oturdu

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

Esenboğa Havalimanı’nda yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.