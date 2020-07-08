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Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 08:38 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün terden bulaştığına yönelik bilimsel veri olmadığını belirterek, "Koronavirüsün asıl bulaş yolu tabii ki damlacık yolu. Öksürük ve hapşırma yoluyla daha çok bulaşıyor. Terli bir insanın, teriyle birine temas etmesi sonucu koronavirüs bulaşmaz" dedi.

Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bulaş yolları her geçen gün yeni tartışmalara yol açıyor. Bilimsel verileri olmamasına rağmen halk, birçok bulaş yollarının olduğuna inanıyor. Bu bulaş yollarından biri de 'koronavirüsün terden de bulaştığı' yönündeki iddialar oldu. İddialara açıklık getiren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün terden bulaşmadığını ifade etti.

'KORONAVİRÜSÜN ASIL BULAŞ YOLU DAMLACIK'

Koronavirüsün bulaş yolunun nefesten çıkan damlacıklarla oluştuğunu söyleyen, Prof. Dr. Recep Tekin, bulaş yollarının engellemesinin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymakla olabileceğini hatırlattı. Tekin, "Koronavirüsün asıl bulaş yolu tabi ki damlacık yolu. Öksürük ve hapşırma yoluyla daha çok bulaşıyor. Terle ilgili şu anda herhangi bir bulaş söz konusu değil. Biz toplum olarak eğer sosyal mesafeye dikkat ediyorsak, aradaki mesafeyi koruyorsak bulaş yolunun önüne geçmiş olacağız. Ama terli bir insanın teriyle temas etmesi sonucu koronavirüsün bulaşmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Terli bir insana temas edecek seviyeye yaklaşıyorsak, damlacık yolu mesafesini korumadığımız için bulaş olursa ancak bu şekilde bulaş olacaktır. Aksi halde terle ve buna benzer bir vücut sıvısıyla kolay kolay bulaş olmadığını şu anki bilgilerimizle söyleyebiliriz" dedi.

(DHA)

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