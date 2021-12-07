Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir, neden öldü? Teoman Duralı kaç yaşındaydı, aslen nereli?

Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür olarak bilinen Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti. Ünlü felsefe profesörünün ölüm sebebi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Prof. Dr. Teoman Duralı kimdir, neden öldü?

PROF. DR. TEOMAN DURALI KİMDİR?

Prof. Dr. Teoman Duralı, 7 Şubat 1947 Zonguldak doğumludur. Zonguldak'ta başladığı ilköğrenimini Ankara'da tamamlayan isim, ortaöğrenimini Ankara TED Kolejinde yapmıştır. Teoman Duralı, Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür olarak bilinmektedir. Felsefe tarihi, biyoloji felsefesi, dilbilim, siyaset felsefesi, savaş felsefesi gibi alanlarda çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü 1973 yılında bitirmiştir. 1975 senesinde aynı üniversitenin Felsefe Bölümünde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. "Biyoloji Felsefesine Dair" teziyle felsefe doktoru (1977) olmuştur. 1978 senesinde NATO bursuyla Paris'te biyo-teknoloji seminerlerine katılmıştır. 1982 senesinde yardımcı doçent, aynı yıl biyoloji felsefesi üzerine verdiği tezle doçent, 1988 yılında profesör olmuştur. 1992-93 senelerinde Kuala Lumpur/Malezya'da, 1994 ve 2003 yıllarında Viyana Üniversitesi Bilim Felsefesi Bölümünde, 1995-97 ve 1999 yıllarında ISTAT (Kuala Lumpur)'da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Yurtdışında değişik zamanlarda inceleme ve araştırma gezileri yapmıştır. Yurtiçinde da asıl görev yeri olan İstanbul Üniversitesinden başka, pek çok üniversitede değişik alanlarda dersler ve konferanslar vermiştir. 1999 senesinde ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olmuştur.

PROF. DR. TEOMAN DURALI NEDEN ÖLDÜ?

Teoman Duralı'nın ölüm haberini Yazar Necdet Subaşı ve Bakan Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden paylaştı. Ünlü profesörün ölüm sebebi ise paylaşılmadı.

İşte Fahrettin Koca'nın o paylaşımı:



Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan PROF. DR. TEOMAN DURALI artık aramızda değil. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 6, 2021

PROF. DR. TEOMAN DURALI ESERLERİ NELER?

Canlılar Sorununa Giriş / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar (1982),

Biyoloji Felsefesi / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı (1992),

Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (1995),

Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine (1996),

A New System of Philosophy-Science frol the Biological Standpoint (1996),

Felsefe-Bilime Giriş (1998),

Çağdaş Küresel Medeniyet / Anlamı-Gelişimi-Konumu (2000),

Çağdaş Küresel Medeniyet (2006),

Aristoteles'te Bilim ve Canlılar Sorunu (2007),

A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint,

SorunNedir,

Sorun Çağının Anatomisi – Çağımızın Felsefece Teşrihi (Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Mehmet Sabri Genç, 2009),

Omurgasızlaştırılmış Türklük (2013).



