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Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu alışkanlığı bırakırsanız ömrünüz 15-20 yıl uzuyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
31.05.2024 15:11
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Herkesin sigarayı bırakırken bir takım zorluklar yaşamasının doğal olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sigarayı bıraktığınızda 15-20 gün biraz zorluk çekeceksiniz, ama 15-20 yıl yaşamınıza eklenecek. Çünkü sigara, günde 20 adetten fazla sigara içenlerin yaşamından bu kadar yıl çalmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu alışkanlığı bırakırsanız ömrünüz 15-20 yıl uzuyor!

Tüm tiryakilere 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla çağrıda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sigarayı bırakmak istiyorsanız bırakabilirsiniz. Sigarayı bırakamayan kişi olmaz, bırakamayacağına inanan kişi olabilir. Araştırmaların sonuçlarına göre, Fransa’da bir yıl içinde (2016-2017) bir milyon kişinin ve yine İngiltere’de 2020’nin ilk 6 ayı içinde bir milyon kişinin sigarayı bıraktığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

"İSTEKLİ OLMAK İLK ADIMDIR"

"Milyonlarca kişinin yapabildiği bir işi sizin yapamayacağınızı düşünmeniz kendinize haksızlık yapmaktır" diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Özlü, "Sigarayı bırakmak için öncelikle bırakma isteğiniz olmalı. İstekli olmak ilk adımdır ve çok önemlidir. Ardından bırakma kararı vermelisiniz. Kararlı olmak sigara bırakma eylemi sürecindeki en büyük gücünüz olacaktır. Sigarayı bırakmanız gerektiğine dair güçlü nedenleriniz varsa, bunları tek tek düşünmeli ve bırakma sürecinde hatırınızda tutmalısınız. Sigaraya devam etmeniz durumunda kaybedeceklerinizi de aklınızda bulundurmalısınız. Hatta bunları yazıp her gün göreceğiniz bir yere asabilir veya telefonunuza sesli uyarı verebilirsiniz" diye konuştu.

"HEKİM DESTEĞİNE İHTİYACINIZ OLABİLİR"

Kişilerin sigarayı bırakma konusunda hekim desteğine ihtiyaçları olabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Özlü, "İnsanların sigara içme davranışı birbirinden farklı olabilir. Örneğin, bazıları stresli olduğu zamanlarda, bazıları ise keyifli anlarında içer. Bazıları yemeğin üzerine, bazıları sabah uyandığında aç karnına içer. Kimi yalnız kaldığında, kimi de sosyalleştiğinde içer. Sizin sigara içme profilinize uygun bir bırakma planlamasını bu konuda eğitimli ve deneyimli bir hekimle birlikte yapabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"15 GÜN ZORLUK ÇEKECEKSİNİZ AMA 15 YIL YAŞAMINIZA EKLENECEK"

Sigara bırakmanın zorluklarına da değinen Prof. Dr. Özlü, "Unutmayın, sigarayı bıraktığınızda 15-20 gün biraz zorluk çekeceksiniz, ama 15-20 yıl yaşamınıza eklenecek. Çünkü sigara, günde 20 adetten fazla içenlerin yaşamından bu kadar yıl çalmaktadır. Sigaradan kurtulduktan sonra şaşırıp bir tane içeyim demeyin. Eğer sigarayı bıraktıktan sonra nikotin yoksunluk belirtileri -sinirlilik, huzursuzluk, konsantrasyon güçlüğü, iştah artışı vb. ile aşırı sigara içme arzusundan muzdarip iseniz, hekiminiz size tıbbi tedaviler önerebilir. Unutmayın, eğer istiyorsanız sigarayı bırakabilirsiniz, ‘kendi başıma yapamam’ diyorsanız, biz hekimler size yardımcı olmaya hazırız" diyerek sözlerini sonlandırdı. (İHA)

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Prof. Dr. Tevfik Özlü sigara
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