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Prof. Dr. Tevfik Özlü'den kısıtlama sinyali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 16:40 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayılarının artması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlama ve yasakların duyurulabileceğini söyledi.

Türkiye'de son zamanlarda koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz cuma günü yeni kısıtlamaların gelebileceğinin sinyalini vermişti.

Katıldığı A haber canlı yayınında bugün toplanan kabineyi işaret eden Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni kısıtlama ve yasakların duyurulabileceğini söyledi.

'İNSANIMIZ BU KONUDA GEREKTİĞİ KADAR HASSAS DAVRANMADI'

Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün açıklamasından satır başları:

"Son zamanlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı arttı. İyi bir noktada değiliz. Günlük vaka sayısındaki oynamalar anlamlı değil ama genel tabloya bakıldığında ölü sayısının, ağır vakaların artması önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'bu işi sıkı tutmalı' gibi bir ifadede bulundu. Normalleşmeyle birlikte insanların hayatlarına geri dönmesi ama bunu yaparken de dikkatli olması, salgına tekrar izin vermemesi amaçlanmıştı maalesef insanımız bu konuda gerektiği kadar hassas davranamadı. Sanıyorum kamu yönetimi bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla, bazı yaptırımlarla bu sürecin kontrolü için bazı kararlar alacak. Bugün onları öğrenme fırsatımız olabilir."

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