Prof. Dr. Tevfik Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

Prof. Dr. Tevfik Özlü mesajlarında koronavirüs salgınının bitmediğini ancak kontrol altına alındığını, ikinci bir atak olmaması için vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini ifade etti.

"MAYIS SONU İTİBARİYLE BU YANGIN SÖNMÜŞ OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Özlü, "Salgın ne zaman biter, ne zaman normale döneriz diye soruluyor. En çok merak edilen hususlardan bir tanesi. Mayıs sonu itibariyle bu yangın sönmüş olur diye düşünüyorum" dedi.

İşte Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün tweetleri:

Aman dikkat! Salgın bitmedi. Her gün 2000’den fazla yuttaşımız hastalığa yakalanıyor ve 100 civarında yurttaşımız da bu hastalıktan ölüyor. Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık. Ardından soğutma yapmamız lazım ki, ikinci bir atak başlamasın.

Caddeleri, sokakları doldurarak, alış veriş için marketlere hücum ederek sosyal mesafeyi ihlal etmeyelim. İftarı hane halkımızla yapalım. Tedbirlere uyalım. İyi gidiyoruz ama gevşeyip, bugüne kadarki tüm emeklerimizi, çektiğimiz zahmetleri boşa çıkarmayalım.

Ramazan ve bayram dolayısıyla oluşabilecek bulaşma risklerini iyi yönetebilirsek, hane halkı dışındakilerle teması önleyip, sosyal mesafeyi koruyabilirsek, bayram sonrasında normale dönmeye başlayabiliriz. Yoksa daha uzun süre beklemek durumunda kalabiliriz.