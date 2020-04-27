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Prof. Dr. Tevfik Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 22:41 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından Türkiye'de salgın sürecine ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özlü, salgının ne zaman biteceğine yönelik sorulara da cevap verdi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü tarih verdi! Salgın ne zaman bitecek?

Prof. Dr. Tevfik Özlü mesajlarında koronavirüs salgınının bitmediğini ancak kontrol altına alındığını, ikinci bir atak olmaması için vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğini ifade etti.

"MAYIS SONU İTİBARİYLE BU YANGIN SÖNMÜŞ OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Özlü, "Salgın ne zaman biter, ne zaman normale döneriz diye soruluyor. En çok merak edilen hususlardan bir tanesi. Mayıs sonu itibariyle bu yangın sönmüş olur diye düşünüyorum" dedi.

İşte Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün tweetleri:

Aman dikkat! Salgın bitmedi. Her gün 2000’den fazla yuttaşımız hastalığa yakalanıyor ve 100 civarında yurttaşımız da bu hastalıktan ölüyor. Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık. Ardından soğutma yapmamız lazım ki, ikinci bir atak başlamasın.

Caddeleri, sokakları doldurarak, alış veriş için marketlere hücum ederek sosyal mesafeyi ihlal etmeyelim. İftarı hane halkımızla yapalım. Tedbirlere uyalım. İyi gidiyoruz ama gevşeyip, bugüne kadarki tüm emeklerimizi, çektiğimiz zahmetleri boşa çıkarmayalım.

Ramazan ve bayram dolayısıyla oluşabilecek bulaşma risklerini iyi yönetebilirsek, hane halkı dışındakilerle teması önleyip, sosyal mesafeyi koruyabilirsek, bayram sonrasında normale dönmeye başlayabiliriz. Yoksa daha uzun süre beklemek durumunda kalabiliriz.

Başarabileceğimizi gördük, virüsü yenebileceğimizi anladık. Tedbirler işe yarıyor. Boşu boşuna evde kalmıyoruz. Şimdiye kadar kontrol altında yönettik salgını. Türkiye, Avrupa ülkelerine göre çok daha kısa zamanda ve çok daha az bedel ödeyerek salgının ilk atağını durduracak.

Bugüne kadar neleri yaparak, başarılı olduysak; aynen devam etmeliyiz. Henüz tedbirleri gevşetmek için uygun zamanda değiliz.


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