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  4. Prof. Dr. Tevfik Özlü: Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 11:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalarının az olduğu yerde pozitif vakalarda sayıların artacağını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü '17-18 bin civarında hastamız var. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' diye konuştu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü: Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Özlü, koronavirüs vakalarının az olduğu yerde pozitif vakalarda sayıların artacağını belirterek "17-18 bin civarında hastamız var. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" diye konuştu.

Kurban Bayramının temastan dolayı daha riskli olduğunu belirten ve bayramda en iyi olanın evde oturmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlü şunları ifade etti:

"Sıcak havada virüsün canlı kalma süresi kısalıyor. Gölgede bile salgın en yüksek boyutlarda devam ediyor. Hepimizin herkesin dikkat etmesi lazım. Virüsle beraber yaşamaya alışmak uzun süreceği gibi görülüyor. Şu an kırılgan bir dönemdeyiz. Şu dönemde dikkatli olmamız lazım."

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