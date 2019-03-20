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Prof. Dr. Tezcan: Primer immün yetmezliğinde erken tanı hayat kurtarıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

KLİNİK İmmünoloji Derneği Başkanı Prof.

Prof. Dr. Tezcan: Primer immün yetmezliğinde erken tanı hayat kurtarıyor

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - KLİNİK İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İlhan Tezcan, doğuştan ve genetik kökenli hastalık kategorisinde olan primer immün yetmezliği hastalığında erken tanının hayat kurtardığını belirtti ve "Bir kısmı hafif, bir kısmı son derece ağır seyredebiliyor. Kök hücre nakli olmazsa hastayı 2 yılda kaybediyoruz" dedi.
350'den fazla türü olan primer immün yetmezliği hastalıklarının bağışıklık sisteminde çeşitli eksikliklerin olması veya bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını yerine getirememesi anlamına geldiğini belirten Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İlhan Tezcan, 5. Klinik İmmünoloji Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında bilgi verdi.
'AKRABA EVLİLİĞİNİN YAYGIN OLDUĞU ÜLKELERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR'
Derneğin yönetim kurulu üyesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aydan İkincioğulları, primer immün yetmezliğin Türkiye'de çok yaygın olmasının akraba evliliklerinden kaynaklandığını vurguladı. Ankara Üniversitesi'nde pilot çalışma başlatarak, 20 bin çocuğun taramasını sürdürdüklerini anlatan Prof. Dr. İkincioğulları, böylece primer immün yetmezliği konusunda metot kurmaya çalıştıklarını vurguladı. Tanı konulamazsa hastalığın maliyetinin milyonlara çıkacağını aktaran Prof. Dr. İkincioğulları, "Akrabalığın sık olduğu ülkelerde yığılma var. Akraba evliliği olmayan ülkelerde de görülebiliyor. Erken tanıyı hızlandırmak gerekiyor" diye konuştu.
'HASTALIĞIN BİNBİR YÜZÜ VAR'
Nakil merkezlerinin çeşitlendiğini anlatan Prof. Dr. İkincioğulları, çocuk hastalara çok değişik nedenlerle kök hücre nakli yapılarak, sağlığına kavuşabilmenin mümkün olduğunu söyledi. Prof. Dr. İkincioğulları, aynı hastalık grubunda bile hastadan hastaya değişen bulgular olduğunu kaydetti. Hastalığın binbir yüzü olduğunu belirten Prof. Dr. İkincioğulları, hastalık çeşitlilik gösterdiği için tanısının da çok zor olduğunu vurguladı.
'PRİMER İMMÜN HASTALIKLARI ÖKSÜZ HASTALIKLAR'
Primer immün yetersizliğinden hayatını kaybeden hastalardan Can Sucak'ın annesi Prof. Dr. Gülsan Sucak, 27 yaşında oğlunu kaybettiğini ancak başka hastalara umut olmak istediğini belirtti. İmmün Yetmezlik Hasta Derneği (İMYED) Başkanı Ömer İren, bir türlü duyuramadıkları sessiz çığlıkları olduğunu, kendisinin de bu hastalıkla mücadele ettiğini söyledi. Kongre Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esin Figen Doğu da söz konusu hastalarla ilgilenecek yeteri kadar doktor olmadığını, öksüz kalan bir hastalık olduğunu aktardı. Derneğin yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. İsmail Reisli de "Primer immün hastalıkları öksüz hastalıklar. Kimse sahip çıkmıyor ama biz sahip çıkacağız" dedi.

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Prof. Dr. Tezcan: Primer immün yetmezliğinde erken tanı hayat kurtarıyorProf. Dr. Tezcan: Primer immün yetmezliğinde erken tanı hayat kurtarıyor

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