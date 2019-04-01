Prof. Dr. Tosun: İzmir’de sürpriz yok

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - EGE Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tanju Tosun, İzmir sonuçlarının sürpriz olmadığını belirterek, "Ancak İzmir’de hem CHP hem AK Parti açısından biraz beklentilerin altında kalındığını düşünüyorum" dedi.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tanju Tosun, İzmir açısından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ni değerlendirdi. İzmir’de beklenen tablonun gerçekleştiğini, sonucun sürpriz olmadığını belirten Prof. Dr. Tosun, şöyle dedi:

"Belirttiğimiz gibi İzmir’de bir sürpriz yok. Seçmen tercihleri olağan akışı içinde, seçmenin sağduyusuyla sandığa yansımış ve sandıktan böyle bir tablo ortaya çıkmıştır. Ancak İzmir’de hem CHP hem AK Parti açısından biraz beklentilerin altında kalındığını düşünüyorum. Çünkü AK Parti 14 civarında ilçe alacağını düşünüyordu, CHP de '30’da 30' alacağını iddia ediyordu. 24 Haziran sonuçları da CHP’nin İzmir’de 28 belediyeyi kazanma potansiyelinin olduğunu gösteriyordu ancak 28 ilçe olmadı, 26 ilçede kalındı. Bu sonuçta sandığa gitmeyen seçmen mi etkili oldu, yoksa İYİ Parti ve HDP seçmeninin bir kısmının CHP’nin adaylarına oy vermemesi mi etkili oldu? Bence iki faktör de etkili oldu. Sayın Nihat Zeybekci’nin almış olduğu oy, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ve MHP’nin toplam oyundan birkaç puan daha fazla oldu. Dolayısıyla sayın Zeybekci, AK Parti ve MHP seçmenini kendisine oy verme konusunda seferber etmiştir. Bu sonuç, veriler arttığında derinlemesine analiz edilmelidir"

'BAZI İLÇELERDE OY MAKASI DARALDI'

İzmir genelinde bazı ilçelerde AK Parti ve CHP arasındaki oy makasın daraldığına dikkat çeken Prof. Dr. Tosun, "Kent merkezleri olan CHP’nin çok güçlü olduğu Konak, Karşıyaka, Güzelyalı gibi ilçelerin dışına çıkıldığı takdirde, diğer ilçelerde CHP ile AK Parti arasındaki oy makası da biraz daralmıştır. AK Parti’nin burada oy makasını ilçeler bağlamında kapaması, seçmenin AK Parti’ye yönelmesinden mi, yoksa İYİ Parti’ye oy veren bir miktar MHP seçmeninin Cumhur İttifakı’na oy vermesinden mi kaynaklanmıştır? Bu verilerin iyi değerlendirilmesi gerekir" dedi.

'ÇEVRE İLÇELERDE ADAY FAKTÖRÜ ÖNEM KAZANMAKTADIR'

Tire ilçesinde İYİ Parti’nin seçimi kazanmasını değerlendiren Prof. Dr. Tosun, bu sonuçta İYİ Parti’nin adayının iyi seçilmiş ve güçlü bir aday olmasından kaynaklandığını belirterek, "Seçluk’ta bir kadın adayın yaklaşık 10 puan civarındaki bir farkla seçim kazanması da 24 Haziran seçim sonuçları dikkate alındığında, önemlidir. Selçuk ve Tire gibi ilçelerde, merkezden çevreye doğru gidildikçe aday faktörü önem kazanmaktadır. Örneğin Aliağa’da mevcut Belediye Başkanı Serkan Acar’ın Cumhur İttifakı’ndan seçimi kazanmasında, partiler kadar aday faktörü etkili olmuştur. Bergama’da da CHP’nin seçim kazanamaması, partiden ziyade aday faktörüyle ilgili olabilir" dedi.

'İKİ SÜRPRİZ VAR'

İzmir'in ilçelerinin oy sonuçları değerlendirildiğinde iki sürpriz olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tosun, bunlardan birinin Bergama'da AK Parti'nin kazanması diğerinin de Kemalpaşa'da CHP'nin kazanması olduğunu vurgulayarak, "Bir başarıdır ancak bu başarıda Saadet Partisi adayının almış olduğu yüzde 8’lik oyun da etkisi vardır. 2009 seçimlerinde Kemalpaşa’da ne yaşandıysa, benzer tablo yine cereyan etti" dedi.

'AK PARTİ’YE OLAN MESAFE, HAYAT TARZLARIYLA İLGİLİDİR'

İzmir ilini diğer kentlerle karşılaştırarak seçmenin oy vermesinde ekonomik nedenlerin belirleyici olmadığını ifade eden Prof. Dr. Tosun, "Sosyo-kültürel faktörler ki kültürel anlamda AK Parti’ye sosyal mesafenin oluşması, hayat tarzlarıyla ilgili bir tablodur. Sayın Nihat Zeybekci bunu aşmak için ciddi anlamda bir efor sarf etti ancak bu bir sosyolojik durumdur ve algı kolay kolay değişmemektedir. İdeolojik etken çok sınırlı etkilidir, daha ziyade İzmir merkezinde geçmişten gelen bir parti ile seçmenin kendini özdeşleştirmesi durumu söz konusudur. İYİ parti ve HDP seçmeninin bu seçimde CHP’ye yönelmesi de böyle bir tutumun oluşmasında etkili olmuştur" dedi.

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