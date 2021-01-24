Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu

Mustafa Kemal Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim, Hatay’da vaka sayılarında azalma olduğunu, pik yapma sebebinin yaz aylarındaki rahatlık ve seyahatler olduğunu belirterek, “Yüzde 125 artmasının nedeni bilinçsizlikten ve maske kullanımının yanlış olmasıdır. Tedavi sürecinde korona virüs akciğerin hava aldığı alanları tıkıyor, böyle olunca hastanın yaşama ihtimali kalmıyor. Şu dönemde vaka sayılarında azalma var, yoğun bakımlar azalmaya başladı. Şu anki süreç iyi gidiyor” dedi.

"EĞİTİMLER ALDIK"

Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim, ozon tedavisinin birçok hastalıkta etkili olduğunu ve ozonun kanın sıvılaştırıp, bağışıklık sistemini güçlendirip, antikor oluşturduğunu belirterek, “Ozon tedavisinde bu süreçte ne yapılabilir diye yardımcı tedavileri düşündük. Çin ve İngiltere’de korona sürecinde hastalar hiçbir tedavi uygulanmamış entübe hastalarına da ozon tedavisi uygulanmış ve entübeden çıktıklarını gördük. Bu süreçle ilgili eğitimler aldık. Korona sonrası en büyük problem nefes darlığı, halsizlik, güç kaybıdır. Ozon tedavisi yapılırken biz kan pıhtılaşmasını da gözlerimizle görüyoruz. Ozon kanın sıvılaşmasını sağlıyor, bağışıklık sistemini güçlendirip, antikor oluşturuyor. Bu yönüyle biz ozon tedavisini kullandık. Ozon tedavisi diyabetik, beyin felci, yara iyileşmesi, yaşlanma belirtilerinin gecikmesinde ve obezite tedavisinde, KOAH gibi tüm hasta gruplarında iyileşme sağlıyor” dedi.