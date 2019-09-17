Prof. Dr. Suat Turgut, okul başarısızlığının arkasında alerji olabileceğini belirterek, "Alerjik çocukların sürekli yorgun, isteksiz, huzursuz ve iştahsız olduğunu söylerken evde yapılacak düzenli ve doğru temizliğin çocuğun alerji şikayetlerini azaltmaya yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı. Toz, ev tozu akarı (mite), küf, mantar, boya, kokulu ürünler, deterjanlar ev içindeki pek çok etken çocuklarda alerjiye yol açabiliyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Hastalıkları Kliniği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Suat Turgut, okul dönemi başında aileleri uyardı. Okul başarısızlığının arkasında alerji olabileceğini belirten Prof. Dr. Turgut, "Alerji sebebiyle rahat nefes alamayan, gece uyuyamayan çocuğun okulda konsantrasyonu azalır, ilgisi dağılır, başarısı düşer" dedi.

Prof. Dr. Turgut, alerjik çocukların sürekli yorgun, isteksiz, huzursuz ve iştahsız olduğunu söylerken evde yapılacak düzenli ve doğru temizliğin çocuğun alerji şikayetlerini azaltmaya yardımcı olacağını ifade etti.

"Alerjik çocuk gece dinlenemez"

Prof. Dr. Suat Turgut, "Alerjenler vücuda girdiği andan itibaren vücudu alarm durumuna sokar. Solunum yoluyla, sindirim yoluyla vücuda giren allerjenlerin sebep olduğu reaksiyonlar vücudu sürekli yorgun ve bitkin düşürür. Özellikle vücudun dinlenmesi gereken gece saatlerinde, uyur gibi görünse de çocuk dinlenemez. Sabah yorgun kalkar. Alerjenler çocuğun burun içindeki konkalarının şişmesine yol açar ve çocuk olması gerektiği gibi burnundan nefes alamaz. Ağızdan alınan nefes ise üst solunum yolu enfeksiyonlarına, orta kulak iltihabına, akciğer hastalıklarına ve astıma yol açabilir. Yeterince oksijen alamayan çocuk büyüme gelişme geriliği de yaşayabilir" dedi. "İştahı yoksa, yaşıtlarında kısa ve zayıfsa alerjisi olabilir"

Prof. Dr. Suat Turgut, çocuklarda iştahsızlığın önemli nedenlerinden birinin alerji olduğunu, çocuğun sürekli tıkalı olan burnunun tat ve koku almasına izin vermediğini; boğaz, kulak ve burunda oluşan enfeksiyonun da iştahsızlığa yol açtığını söyledi. Gece uyuyamayan, yeterince oksijen alamayan çocuğunu büyüme gelişme geriliği gösterdiğinin altını çizen Prof. Dr. Suat Turgut, bu çocukların alerjilerinin yönünden mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti.