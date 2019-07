Prof. Dr. Üçtuğ: Teknoloji meslekleri ve eğitimi doğrudan etkiler hale geldi

“Sosyal bilimlerin tümüyle ortadan kalkması söz konusu olamaz ama bu noktada sadece çıplak sosyal bilimciler, 21. yüzyılda yaşamakta zorlanacaklar. Mutlaka her düzeydeki eğitimin içerisine teknolojinin girmesi gerekecek. Belirleyici bir başka unsur da teknolojiyle birlikte bilgi noktası. Bugünün gençlerinden 40-50 sene önce gelenler için bilginin taşınabileceği tek yer vardı. O da beyindi. Bilgiyi sadece orada taşıyorduk. Oysa bugün hepimiz bilgiyi cebimizde taşıyoruz. Dolayısıyla bilgiyi beyne yüklemenin anlamı kalmaz hale geldi. Her bilgi bir iki dakika içerisinde cepte bulunabiliyor. O halde eğitimin temel felsefesindeki değişikliğin de bu yönde olması gerekiyor. Gençlere her düzeyde ve de özellikle üniversite öncesinde, bilgiyi taşımayı değil, bilgiyi kullanmayı, doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırt etmeyi, bilgiye ulaşmayı becermeyi ve de bilgiyle yeni bilginin nasıl üretilebileceğini öğretmek gerekiyor. Bunlar kolay şeyler değil. Sorgulayan, bilgiyle bilgiyi araştırabilen ve yeni bilgi üretme kapasitesine sahip çocuklar yetiştirmeliyiz ki 21. yüzyılda ülke olarak dünyadaki yarışın içerisinde yer alabilelim.”