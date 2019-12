Prof. Dr. Uğur Batı: Beyin kullanılmadıkça küçülüyor

‘Beynin aynısını yapabilme kabiliyetiniz olsa bu 3.5 katrilyonluk bir bütçeye denk gelir’ diyen Prof. Dr. Uğur Batı, “Bu metaforik bir şey çünkü şu an böyle bir teknoloji söz konusu değil. Herkeste bir beyin var ve bunun kullanılması gerekiyor. Beyni doğru kullandığınızda daha mutlu olabilir misiniz? Bu konu halen araştırılıyor. Ancak sonucu kesin olan bir araştırma var ve o da şu; beyni kullanmadığınızda beyin küçülüyor. Yapısal olarak küçülen bir organdan söz ediyoruz. Ancak sizin biyolojik hayatınızı devam ettirebilecek ölçüde bir küçüklüğe kavuşuyor. Kendisi yapısal ve kimyasal olarak değiştirebilen olağanüstü bir yapıdan bahsediyoruz” diye konuştu.

Artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla birlikte yapay zeka teknolojisinde olağanüstü sıçramalar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Batı, “Biz insanın birinci fazındayız, yani et ve kandan oluşan organik insan. İkinci fazda ise hibrit insanı göreceğiz. Nüfus cüzdanının bileğinizde olduğunu düşünün. 2030’larda falan tarih vermek çok zor olsa bile yarı terminatör organizmaları görmek mümkün olacak” dedi.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN HER GÜN SPOR YAPIN BULMACA ÇÖZÜN

Beyin Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Korkut Ulucan ise herkesin Alzheimer hastalığı riski altında olduğunu belirterek her gün spor yapılması ve beyni çalıştıran bulmacalar çözülmesi tavsiyesinde bulundu.

Vücutta oluşan toksinlerin atılması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Korkut Ulucan şu uyarılarda bulundu:

“Bugün günü spor yapmayıp dinleneyim, diyemeyiz. Beyin, kalp, böbrekler ‘bugün çalışmayacağım’ demiyor. O nedenle her gün vücudumuza istediğimiz şeyleri vereceğiz. Çünkü vücutta oluşan toksinleri atmak zorundayız. Egzersiz de bunların en başında geliyor. Beslenme hayatımızın içinde özellikle renkli besinler sağlık için çok önemli. Üçüncüsü de beyin egzersizleri. Nasıl fiziki egzersizler yapıyorsak aynı şekilde beyin egzersizleri de yapmalıyız. Bulmaca çözmek bunların başında geliyor ama her zaman çözdüğünüz kelime bulmacaları yerine sudoku, satranç gibi bulmacaları çözmelisiniz. Enstrüman çalmak, çift elle çalınan enstrümanlar çok önemli. Bunun yanı sıra yeni bağlantı kuracak aktiviteler sinirlerimize faydalı. Tavlayı çok seviyoruz. Her gün aynı yolu kullanmayıp farklı rotalar denemek. Arada kısa tatiller yapmak beyin için çok faydalı.”