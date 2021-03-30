Prof. Dr. Uğur Batı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Prof. Dr. Uğur Batı biyografisi...

1975 doğumlu olan ve daha önce Harvard Business Review Türkiye, Bloomberg Businessweek Türkiye, BrandMap, Grafik Tasarım, Milliyet.com.tr gibi pek çok yayında köşe yazarlığı yapmış olan Uğur Batı bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu olacak. İzleyiciler Prof. Dr. Uğur Batı'nın hayatını araştırmaya koyuldu. Peki Prof. Dr. Uğur Batı kimdir, nereli ve kaç yaşında? PROF. DR. UĞUR BATI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? Prof. Dr. Uğur Batı, aralarında çok satanların da bulunduğu 19 kitabın yazarıdır. 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Batı, aynı zamanda her biri 5 seneyi aşkın olmak üzere düzenli olarak dünyanın önde gelen dergilerinden Harvard Business Review Türkiye, Bloomberg Businessweek Türkiye, BrandMap, Grafik Tasarım ve Milliyet.com.tr gibi yayınlarda köşe yazarlığı yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimi almasının ardından, Marmara Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi'nde yaptığı 3 yüksek lisans sonrası da Marmara Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri anabilim dalında tezini tamamlayan Uğur Batı, göstergebilim, retorik ve dilbilim üzerinden ikna edici iletişim konuları üzerine çalışmıştır. Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce İşletme Yönetiminde yaptığı yüksek lisansında çift anadal da yapmıştır. Genel MBA derecesini alırken örgütsel davranış, pazarlama yönetimi derecesini elde etmiş, grup dinamikleri içinde karar alma, motivasyon ve birliktelik kültürünü çalışmıştır.

Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri Anabilim dalında iletişim bilimleri doktorası yapan Uğur Batı, marka topluluklarında grup davranışı, sadakat, grup hiyerarşisi, birliktelik dinamikleri gibi konuları davranış bilimi, göstergebilim ve etnografi üzerinden çalışmalar yürütmüştür. İstanbul Üniversitesi’nin açtığı 1,5 senelik pedagojik formasyon programını tamamlamış olan Batı, daha sonra ABD Harvard Üniversitesi'nde öğrenme, liderlik gibi dersler almış ve Harvard Üniversitesi “Ancient Masterpieces of World Literature” programını tamamlayıp, üniversitenin hikaye anlatıcılığı ve yazarlık diplomasını kazanmıştır. Uğur Batı akademisyen olarak 2 ayrı dönemde toplam 8 sene Yeditepe Üniversitesinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, yardımcı doçent ve doçent olarak görev almış, profesörlüğünü ise 2017 senesinde Okan Üniversitesi'nde görev yaparken elde etti. Değişim programları ve Erasmus programları ile de dersler vermiştir. Toplamda 19 kitabı bulunan Batı’nın kitapları 60 üzerinde üniversitede ders kitabı olarak okutulmaktadır. Kitapları Alfa, Everest Yayınları, Media Cat, Doğan Kitap, Destek Yayınları ve Kara Karga gibi Türkiye’nin en önde gelen yayınevlerinden çıkmıştır.

Yayınladığı kitaplarından bazıları şunlardır: Reklamın Dili, Marka Yönetimi, Enneagram İle Kişilik Analizi, Kendine İyi Bak, Dijital Oyunlar, Tüketici Davranışları, Marka Tasarımı ve İletişimi Uygulamaları (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Tek Yazarlı Ders Kitabı), Markethink ya da Farkethink, Ben Bilmem Beynim Bilir, Sinaps, Kusursuz Kararlar Vermek. Kurgu alanındaki kitapları ise şunlardır: Azraa-eel Menkıbeleri adlı romanı, Aşkın Karanlık Yüzü, Karanlık Yılbaşı Hikâyeleri ve Anadolu Korku Öyküleri III. Ulusal ve uluslarası dergilerde yüz civarında bilimsel makalesi olan Batı’nın SSCI, AH&CI ve alan endeksli pek çok makalesi de bulunmaktadır. Akademide yaygın olduğu üzere tüketici karar bilimi, ikna süreçleri, davranış bilimleri ve nöropazarlama alanında disiplinlerarası çalışmalar yapan Prof. Dr. Uğur Batı, bu konularda Türkiye’de laboratuvar çalışmaları yapan önde gelen akademisyenler arasındadır. Dünyanın ilk nöropolitik kitabını kaleme almıştır. Oy verme davranışları üzerine 25 milyon satır EEG verisi, GSR verisi ve FACS verisi çalışan Batı’nın kitabı New York Times, The Times gibi uluslararası gazetelere konu olmuştur. Bu kitap mevcutta uluslararası bir yayınevi tarafından yayına hazırlanmaktadır. Disiplinlerarası Beyin Araştırmaları Derneği yönetim kurulu başkan yardımcısı olan Batı, 3. Nörobilim kongresi düzenleyicisi ve kongre başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

Öğrencilik sürecinde başladığı reklamcılıkta bugün, profesyonel kariyerinde pek çok ulusal ve uluslararası marka için reklamlar yazarak, stratejiler geliştiren ödüllü bir reklamcı olmuştur. Reklam Yaratıcıları Derneği Başkan Yardımcılığını uzun yıllar yürüttü. Telsim, Rumeli Telekom gibi firmalarda marka uzmanlığı, Gode İstanbul’da yaratıcı yönetmenlik, son olarak da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan, Borsa İstanbul’a geçiş sürecini marka, kurumsal iletişim tarafında yönetti ve 4 sene boyunca kurumda marka ve kurumsal iletişim müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Süreçte Shell, Telsim, Dalgakıran Kompresör, Lauren ve daha pek çok ulusal ve uluslararası markanın danışmanlığını da yapmış olan Batı, kariyerinde farklı Avrupa Birliği Projelerini yürüttü, ayrıca Dünya Bankası projelerinde yönetici olarak görev almıştır. Borsa İstanbul markasının, adından başlayarak fikir ve uygulama lideri olarak çalışan, uluslararası ortaklıklar, farklı piyasalar, uluslararası marka yönetimi konusunda görevler yapmıştır. Borsa İstanbul’u reklam eşdeğeri, medyada temsili konularında 3 yıl üst üste lider yapan Batı, kurum bünyesindeki Sürdürülebilirlik Endeksi, Kurumsal Yönetim Endeksi ve Özel Pazar gibi birimlerin kurulmasında da rol almıştır.