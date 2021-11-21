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Prof. Dr. Uğur Şahin: Yılda bir aşı yeterli olabilir

21.11.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BioNTech’in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs aşısının grip aşısı gibi yılda bir kez yapılmasının gerekli koruyuculuğu sağlayabileceğini belirtti. Şahin ayrıca herkese tazeleme aşısı yaptırmayı tavsiye etti.

Prof. Dr. Uğur Şahin: Yılda bir aşı yeterli olabilir

BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, bugünlerde başlanan üçüncü aşıların koronavirüse karşı azalmakta olan koruyuculuğu yeniden yükselteceğini ve bu korumanın, daha önce yapılan çift aşıdan daha uzun süre etkili olmasını beklediğini belirtti. Şahin koronavirüs aşısının önümüzdeki dönemde, grip aşısında olduğu gibi yılda bir kez yapılmasının yeterli olabileceğini dile getirdi.

"DÖRDÜNCÜ AYDAN İTİBAREN ETKİ AZALIYOR"

Kendi şirketi BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının koruyuculuğunun, aşı vurulduktan dört ay sonra azalmaya başladığını vurgulayan Uğur Şahin buna rağmen, kısa süre önce açıklanan klinik araştırmaların sonuçlarına göre aşının, hastalığı ağır bir biçimde geçirmeye karşı dokuz aya kadar önleyici olduğunu ifade etti.

"HASTALIKTAN ÇOK İYİ KORUR"

Prof. Şahin röportajında, tazeleme aşılarının yapılmasını da tavsiye ederek, "Booster (tazeleme) aşısı hem aşılanan kişiyi hastalıktan çok iyi korur, hem de yeni bulaş zincirleri oluşmasını engeller" dedi. Şahin, bunun da zorlu geçmesi beklenen kış mevsiminde pandemiyle mücadeleye katkı sağlayacağını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) grip aşısı
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