Prof. Dr. Umurtak: Büyük Höyük'ün benzeri yok

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da tarihi 5 bin yıl öncesine dayandığı belirlenen Büyük Höyük'teki kazı çalışmalarına başkanlık eden Prof. Dr. Gülsün Umurtak, "Bugüne kadar kazılmış böyle bir yerleşme yok Anadolu'da. Özellikle Batı Anadolu ve Ege dünyasında bugüne kadar kazılmış bir benzerinin olmaması, Türkiye arkeolojisine yaptığımız katkıyı daha anlamlı kılıyor" dedi.

Burdur merkez Hacılar köyünde 2011 yılından bu yana devam eden Büyük Höyük kazılarının bu yılki bölümü sona erdi. Kazı başkanı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak, devam eden kazılarda Batı Anadolu'nun bilinen en eski yerleşim yerlerinden Hacılar köyündeki Büyük Höyük'te kent yaşantısına ait önemli bulgular ortaya çıkarıldığını söyledi.

'MÖ 2800 DOLAYLARINA KADAR YAŞANMIŞ'

Bu yıl 26 Temmuz'da kazıya başladıklarını belirten Prof. Dr. Gülsün Umurtak, kazıların iki bölgede ağırlıklı yürütüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Umurtak, "Birincisi geçmiş yıllarda olduğu gibi savunma sistemi kazısı, ikincisi de yerleşmenin merkezindeki kamusal binaların olduğunu düşündüğümüz alanda kazılar gerçekleşti. Savunma sistemi, bu yıl 300 metre uzunluğa ulaştı ve höyüğün batısını çepeçevre dolaşarak kuzeye ve güneye döndüğünü gördük. Sayıları 40'a varan, sur sistemini oluşturan 5 metreye 6 metre, 5,5 metreye 5 metre gibi boyutları olan mekanlardan oluşan bir sistem. Bir zincir gibi ve dışarıdan bakıldığında da testere dişi gibi kırılmalarla dönüş sağlanarak ortaya çıkmış bir sistem. Arkeolojik yöntemlerle bugüne kadar yaptığımız saptamalar ve 'karbon 14' dediğimiz yanmış tahıllardan özellikle ağaçlar üzerine yapılan analizlerin sonuçları birbiriyle örtüştü ve bu yerleşmede M.Ö. 3100 dolaylarından M.Ö. 2800 dolaylarına kadar yaşanmış olduğunu düşünüyoruz" dedi.